La Festa delle Offerte Prime di Amazon sta impazzando e non si fermerà fino alle 23:59 dell’8 ottobre 2025. L’edizione di quest’anno dell’iniziativa promozionale consente di approfittare di tantissimi sconti riguardanti la tecnologia e non solo, in modo simile a quanto avvenuto durante il Prime Day estivo: l’evento autunnale propone un grandissima quantità di offerte, e tra queste troviamo diverse occasioni riguardanti i prodotti Amazfit, ideali in particolare per chi desidera uno smartwatch. Scopriamo insieme le migliori offerte Amazfit di questa Festa delle Offerte Prime 2025.
Gli sconti Amazfit della Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon
Amazon dedica una giornata (o più, negli ultimi anni) all’anno al Prime Day, un evento che mette a disposizione tantissime offerte sulla tecnologia (e non solo) riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo il link qui in basso). Nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise di “raddoppiare” proponendo un secondo evento durante l’autunno, e nel 2023 volle cambiargli nome, assegnandogli quello di Festa delle Offerte Prime: quest’anno Amazon ha scelto di proporre una nuova edizione 2025, anch’essa ricchissima di proposte.
Le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore, tra 7 e 8 ottobre 2025 (scorte permettendo) e offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo) e che toccano una quantità limitata di scorte. Tra le prime abbiamo una bella quantità di offerte sui prodotti Amazfit, soprattutto per quanto riguarda gli smartwatch.
È dunque arrivato il momento di scoprire insieme le proposte più interessanti della Festa delle Offerte Prime di Amazon che toccano i dispositivi Amazfit, pensati soprattutto per chi ama l’attività fisica e all’aperto.
-
-31%
Amazfit T-Rex 3 Outdoor Smartwatch 48mm Display AMOLED, Mappe & Navigazione Offline, 6 Sistemi Satellitari Dual Band GPS, 27 Giorni di Durata Batteria, Pagamento NFC, 170 Modalità Sport per Avventura
-
-31%
Amazfit T-Rex 3 Outdoor Smartwatch 48mm Display AMOLED, Mappe & Navigazione Offline,6 Sistemi Satellitari Dual Band GPS, 27 Giorni di Durata Batteria,Pagamento NFC, 170+ Modalità Sport per Avventura
-
-36%
Amazfit Balance Smartwatch 46 mm, Pagamento NFC, AI Fitness Coach, Batteria di 14 Giorni, Monitoraggio del Sonno e della Salute, GPS, 150 Modalità Sportive, Chiamate Bluetooth per Android e iPhone
-
-37%
Amazfit Balance Smartwatch 46 mm, Pagamento NFC, AI Fitness Coach, Batteria di 14 Giorni, Monitoraggio del Sonno e della Salute, GPS, 150 Modalità Sportive, Chiamate Bluetooth per Android e iPhone
-
-35%
Amazfit Helio Anello Taglia 10, con Monitoraggio del Sonno e della Frequenza Cardiaca, Resistenza all’Acqua 10 ATM, Tracker Fitness Leggero da 3,75g con Durata della Batteria fino a 4 Giorni
-
-30%
Amazfit Active 2 Smartwatch 1,75” AMOLED, Mappe Offline con GPS, Batteria 10 Giorni, 160+ Modalità Sport, Resistente all’Acqua, Monitoraggio Frequenza Cardiaca e Sonno per Android & iPhone, Pelle Nera
-
-39%
Amazfit Helio Anello Taglia 8, con Monitoraggio del Sonno e della Frequenza Cardiaca, resistenza all’Acqua 10 ATM, Tracker Fitness Leggero da 3,75g con Durata della Batteria fino a 4 Giorni
-
-39%
Amazfit Helio Anello Taglia 12, con Monitoraggio del Sonno e della Frequenza Cardiaca, resistenza all’Acqua 10 ATM, Tracker Fitness Leggero da 3,75g con Durata della Batteria fino a 4 Giorni
-
-10%
Amazfit Cheetah Square, 44 mm, Smartwatch da Corsa Leggero con GPS Dual-Band, Navigazione e Mappe Offline, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca e dell’Ossigeno nel Sangue, Musica, Impermeabile 5 ATM
-
-26%
AMAZFIT Active 2 Smart Watch 44mm, Pagamento NFC, AI, Controllo Vocale, GPS e Mappe Gratuite, Batteria da 10 Giorni, 160+ Modalità Sportive, Resistente all’Acqua 5 ATM per Android e iPhone
-
-10%
Amazfit GTR 3 Pro, 46 mm, Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, 150 modalità di Allenamento con GPS, Monitor del Sonno, AMOLED, 5 ATM Impermeabile, Durata Batteria di 12 Giorni, SpO2
-
-44%
Amazfit GTR 3 Pro, 46 mm, Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, 150 modalità di Allenamento con GPS, Monitor del Sonno, AMOLED, 5 ATM Impermeabile, Durata Batteria di 12 Giorni, SpO2
-
-10%
Amazfit GTR 3 Pro Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, AMOLED da 1.45”, 150 Modalità di Allenamento con GPS, 5 ATM Impermeabile, Monitor del Sonno, SpO2, Durata Batteria di 12 Giorni
-
-10%
Amazfit GTR 3 Pro Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, AMOLED da 1.45”, 150 Modalità di Allenamento con GPS, 5 ATM Impermeabile, Monitor del Sonno, SpO2, Durata Batteria di 12 Giorni
-
-31%
Amazfit Active, 42 mm, Smart Watch con GPS, Zepp Coach, Readiness, AI Fitness Exercise Coach, chiamate Bluetooth, batteria da 14 giorni, display AMOLED e Alexa Integrato
-
-18%
Amazfit Cheetah Round, 47 mm, Runner Smartwatch, GPS Dual-band, Navigazione Percorso, Mappe Offline, Allenatore di Corsa, Cardiofrequenzimetro, Alexa Integrato, 14 Giorni Durata Batteria
-
-9%
Amazfit GTS 3, 42 mm, Smartwatch Orologio Intelligente Fitness con Bluetooth, AMOLED, 150 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, Alexa, GPS, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Durata Batteria di 12 Giorni
-
-22%
Amazfit GTS 3, 42 mm, Smartwatch Orologio Intelligente Fitness con Bluetooth, AMOLED, 150 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, Alexa, GPS, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Durata Batteria di 12 Giorni
-
-40%
Amazfit Up Cuffie Bluetooth, Auricolari Open-Ear Wireless con Controllo Touch, Resistenza all’Acqua IPX4 e al Sudore, Riduzione Rumori con AI, Ideali per Sport e Corsa,Compatibili con Android e iPhone
I prezzi delle offerte indicati qui sopra sono i “prezzi massimi”, quindi potrebbero scendere ulteriormente in base alle decisioni di Amazon. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero non essere troppo generose e potrebbero terminare da un momento all’altro. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).
