Se siete da tempo alla ricerca di un notebook di qualità, leggero e bello da vedere ma che non pecchi per prestazioni ed autonomia, oggi su Amazon c’è di sicuro l’offerta che fa per voi. In questo momento infatti, e si tratta di un offerta a tempo precisiamo, c’è Acer Aspire 16 AI OLED in sconto del 21% sul prezzo di listino.

L’Aspire 16 AI OLED un prodotto molto valido, basato su piattaforma Intel Lunar Lake con CPU Core Ultra serie 200V, la più recente nel catalogo laptop Intel (finora) che viene abbinata a un bellissimo display OLED da 16 pollici.

Ma non è finita qui, perché grazie alla campagna di Windows Cashback di Acer (valida fino al 31 di ottobre), se acquistate questo notebook potrete risparmiare ulteriori 100 euro, portando il costo finale a soli 679 euro (listino 989 euro). Ma vediamo insieme qualche dettaglio in più.

Acer Aspire 16 AI OLED: un laptop leggero e veloce

Nei mesi scorsi abbiamo provato diversi notebook Acer, tra questi sia la variante Aspire 14 AI che l’Acer Swift 16 AI, entrambi molto validi e con un buon rapporto qualità/prezzo. In questo caso siamo di fronte a una via di mezzo, con un bel pannello OLED WUXGA+ da 16 pollici in formato 16:10, certificato DisplayHDR True Black 500 e con una copertura DCI-P3 del 100%.

La piattaforma hardware prevede invece un processore Intel Core Ultra 7-256V, abbinato a 16 GB di RAM e un SSD PCI-E ad alte prestazioni da 512 GB. La grafica è quella integrata Intel Arc, abbastanza decente aggiungiamo, mentre il portatile Acer non pecca certo per connettività vista la presenza di WiFi 7, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 e USB-C.

Acer Aspire 16 AI OLED è anche un PC Copilot+ che può sfruttare tutte le più recenti funzionalità di Windows 11 legate all’Intelligenza Artificiale; lo chassis è molto compatto e vanta una cerniera a 180° per il display, mentre l’autonomia si avvicina alle 20 ore.

