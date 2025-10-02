Apple e Beats hanno annunciato i nuovi Powerbeats Fit, auricolari true wireless pensati soprattutto per gli sportivi ma con caratteristiche che li rendono adatti anche all’uso quotidiano; si tratta di un aggiornamento diretto dei Beats Fit Pro lanciati nel 2021, con un focus particolare sul comfort e sulla praticità, senza però stravolgere la formula che li aveva resi così popolari.

Design rinnovato e più comfort durante l’uso per i nuovi Powerbeats Fit

La novità principale riguarda la nuova aletta di stabilizzazione (il cosiddetto puntale a farfalla), riprogettata per essere il 20% più flessibile e garantire una migliore aderenza al padiglione auricolare. Questo significa più sicurezza durante l’attività fisica, ma anche un comfort maggiore per un utilizzo prolungato, rendendoli adatti non solo all’allenamento ma anche a una giornata intera di musica e chiamate.

Per adattarsi a più tipi di orecchio, Beats ha introdotto anche una nuova misura di gommini extra small, che si aggiunge alle tre già disponibili (small, medium e large); il design resta fedele allo stile Beats, riconoscibile al primo sguardo, con in più una palette di nuovi colori sgargianti: Jet Black, Gravel Gray, Power Pink e Spark Orange.

La custodia di ricarica è stata ridotta del 17% rispetto al modello precedente, risultando così più compatta e facile da portare con sé; nonostante le dimensioni più contenute mantiene la certificazione IPX4, quindi resiste senza problemi a sudore e schizzi d’acqua, perfetta per chi corre, si allena o frequenta ambienti outdoor.

Dal punto di vista tecnico, i Powerbeats Fit mantengono gran parte delle funzioni già viste sui Fit Pro, grazie al chip H1 di Apple:

cancellazione attiva del rumore (ANC)

(ANC) modalità trasparenza per sentire l’ambiente circostante

per sentire l’ambiente circostante audio spaziale personalizzato con tracciamento dinamico della testa

con tracciamento dinamico della testa equalizzazione adattiva e condivisione audio

e condivisione audio supporto a Hey Siri a mani libere e passaggio automatico tra dispositivi Apple

a mani libere e passaggio automatico tra dispositivi Apple compatibilità Android con pairing rapido, controlli personalizzabili, test di adattamento, Locate My Beats e gestione completa tramite l’app dedicata

Gli auricolari garantiscono fino a 7 ore di autonomia (6 con ANC attivo), che arrivano a 30 ore complessive con la custodia; un risultato in linea con i precedenti Fit Pro, ma comunque competitivo considerando le funzioni avanzate integrate.

I controlli sono affidati a pulsanti fisici posti sugli auricolari, soluzione che molti utenti preferiscono ai pannelli touch per maggiore precisione e reattività, soprattutto durante l’allenamento.

Con un mix di piccoli ma significativi miglioramenti, maggiore comfort, custodia più compatta, nuove misure e colori, i Powerbeats Fit si presentano come una scelta solida per chi cerca auricolari sportivi affidabili, senza rinunciare a funzioni premium come ANC, audio spaziale e integrazione con l’ecosistema Apple e Android.

I nuovi Powerbeats Fit sono già disponibili per l’acquisto, sia tramite il sito ufficiale che su Amazon, al prezzo di 229,95 euro; per chi fosse interessato vi lasciamo qui sotto i relativi link per procedere all’acquisto.

Acquista i nuovi Powerbeats Fit sul sito Apple

Acquista i nuovi Powerbeats Fit su Amazon