Apple e Beats hanno annunciato i nuovi Powerbeats Fit, auricolari true wireless pensati soprattutto per gli sportivi ma con caratteristiche che li rendono adatti anche all’uso quotidiano; si tratta di un aggiornamento diretto dei Beats Fit Pro lanciati nel 2021, con un focus particolare sul comfort e sulla praticità, senza però stravolgere la formula che li aveva resi così popolari.

Design rinnovato e più comfort durante l’uso per i nuovi Powerbeats Fit

La novità principale riguarda la nuova aletta di stabilizzazione (il cosiddetto puntale a farfalla), riprogettata per essere il 20% più flessibile e garantire una migliore aderenza al padiglione auricolare. Questo significa più sicurezza durante l’attività fisica, ma anche un comfort maggiore per un utilizzo prolungato, rendendoli adatti non solo all’allenamento ma anche a una giornata intera di musica e chiamate.

Per adattarsi a più tipi di orecchio, Beats ha introdotto anche una nuova misura di gommini extra small, che si aggiunge alle tre già disponibili (small, medium e large); il design resta fedele allo stile Beats, riconoscibile al primo sguardo, con in più una palette di nuovi colori sgargianti: Jet Black, Gravel Gray, Power Pink e Spark Orange.

apple powerbeats fit colori

La custodia di ricarica è stata ridotta del 17% rispetto al modello precedente, risultando così più compatta e facile da portare con sé; nonostante le dimensioni più contenute mantiene la certificazione IPX4, quindi resiste senza problemi a sudore e schizzi d’acqua, perfetta per chi corre, si allena o frequenta ambienti outdoor.

Dal punto di vista tecnico, i Powerbeats Fit mantengono gran parte delle funzioni già viste sui Fit Pro, grazie al chip H1 di Apple:

  • cancellazione attiva del rumore (ANC)
  • modalità trasparenza per sentire l’ambiente circostante
  • audio spaziale personalizzato con tracciamento dinamico della testa
  • equalizzazione adattiva e condivisione audio
  • supporto a Hey Siri a mani libere e passaggio automatico tra dispositivi Apple
  • compatibilità Android con pairing rapido, controlli personalizzabili, test di adattamento, Locate My Beats e gestione completa tramite l’app dedicata

apple powerbeats fit

Gli auricolari garantiscono fino a 7 ore di autonomia (6 con ANC attivo), che arrivano a 30 ore complessive con la custodia; un risultato in linea con i precedenti Fit Pro, ma comunque competitivo considerando le funzioni avanzate integrate.

I controlli sono affidati a pulsanti fisici posti sugli auricolari, soluzione che molti utenti preferiscono ai pannelli touch per maggiore precisione e reattività, soprattutto durante l’allenamento.

Con un mix di piccoli ma significativi miglioramenti, maggiore comfort, custodia più compatta, nuove misure e colori, i Powerbeats Fit si presentano come una scelta solida per chi cerca auricolari sportivi affidabili, senza rinunciare a funzioni premium come ANC, audio spaziale e integrazione con l’ecosistema Apple e Android.

I nuovi Powerbeats Fit sono già disponibili per l’acquisto, sia tramite il sito ufficiale che su Amazon, al prezzo di 229,95 euro; per chi fosse interessato vi lasciamo qui sotto i relativi link per procedere all’acquisto.

