Apple e Beats hanno annunciato i nuovi Powerbeats Fit, auricolari true wireless pensati soprattutto per gli sportivi ma con caratteristiche che li rendono adatti anche all’uso quotidiano; si tratta di un aggiornamento diretto dei Beats Fit Pro lanciati nel 2021, con un focus particolare sul comfort e sulla praticità, senza però stravolgere la formula che li aveva resi così popolari.
Design rinnovato e più comfort durante l’uso per i nuovi Powerbeats Fit
La novità principale riguarda la nuova aletta di stabilizzazione (il cosiddetto puntale a farfalla), riprogettata per essere il 20% più flessibile e garantire una migliore aderenza al padiglione auricolare. Questo significa più sicurezza durante l’attività fisica, ma anche un comfort maggiore per un utilizzo prolungato, rendendoli adatti non solo all’allenamento ma anche a una giornata intera di musica e chiamate.
Per adattarsi a più tipi di orecchio, Beats ha introdotto anche una nuova misura di gommini extra small, che si aggiunge alle tre già disponibili (small, medium e large); il design resta fedele allo stile Beats, riconoscibile al primo sguardo, con in più una palette di nuovi colori sgargianti: Jet Black, Gravel Gray, Power Pink e Spark Orange.
La custodia di ricarica è stata ridotta del 17% rispetto al modello precedente, risultando così più compatta e facile da portare con sé; nonostante le dimensioni più contenute mantiene la certificazione IPX4, quindi resiste senza problemi a sudore e schizzi d’acqua, perfetta per chi corre, si allena o frequenta ambienti outdoor.
Dal punto di vista tecnico, i Powerbeats Fit mantengono gran parte delle funzioni già viste sui Fit Pro, grazie al chip H1 di Apple:
- cancellazione attiva del rumore (ANC)
- modalità trasparenza per sentire l’ambiente circostante
- audio spaziale personalizzato con tracciamento dinamico della testa
- equalizzazione adattiva e condivisione audio
- supporto a Hey Siri a mani libere e passaggio automatico tra dispositivi Apple
- compatibilità Android con pairing rapido, controlli personalizzabili, test di adattamento, Locate My Beats e gestione completa tramite l’app dedicata
Gli auricolari garantiscono fino a 7 ore di autonomia (6 con ANC attivo), che arrivano a 30 ore complessive con la custodia; un risultato in linea con i precedenti Fit Pro, ma comunque competitivo considerando le funzioni avanzate integrate.
I controlli sono affidati a pulsanti fisici posti sugli auricolari, soluzione che molti utenti preferiscono ai pannelli touch per maggiore precisione e reattività, soprattutto durante l’allenamento.
Con un mix di piccoli ma significativi miglioramenti, maggiore comfort, custodia più compatta, nuove misure e colori, i Powerbeats Fit si presentano come una scelta solida per chi cerca auricolari sportivi affidabili, senza rinunciare a funzioni premium come ANC, audio spaziale e integrazione con l’ecosistema Apple e Android.
I nuovi Powerbeats Fit sono già disponibili per l’acquisto, sia tramite il sito ufficiale che su Amazon, al prezzo di 229,95 euro; per chi fosse interessato vi lasciamo qui sotto i relativi link per procedere all’acquisto.
Acquista i nuovi Powerbeats Fit sul sito Apple
Acquista i nuovi Powerbeats Fit su Amazon
- HUAWEI FreeBuds 7i arrivano in Italia: ANC 4.0, audio Hi-Res e gesture intelligenti
- Dell Pro Plus Earbuds, gli auricolari che portano l’audio professionale nell’era del lavoro ibrido
- Lusso e innovazione con i nuovi auricolari Beo Grace di Bang & Olufsen
- Recensione Nothing Ear (3): restano iconiche senza snaturarsi e c’è una funzione extra
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Recensione Amazfit T-Rex 3 Pro, miglioramenti che si vedono
- 💻 Investi bene e studi meglio: ecco i notebook MSI in offerta Back to School
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo