Bang & Olufsen torna a stupire con Beo Grace, i nuovi auricolari true wireless che condensano un secolo di esperienza, ricerca acustica e design senza tempo in un prodotto che ridefinisce il concetto stesso di wearable audio; non un semplice paio di cuffiette, ma una vera e propria scultura sonora, pensata per chi cerca un’esperienza d’ascolto di altissimo livello e un oggetto capace di imporsi come gioiello tecnologico.

Beo Grace sono i nuovi auricolari di fascia alta di Bang & Olufsen

Sin dal primo sguardo è evidente come Beo Grace non sia un prodotto qualunque, ispirati all’alta gioielleria questi auricolari combinano alluminio lucido e dettagli curati al millimetro, rielaborando l’iconico design metallico degli storici Bang & Olufsen A8 e trasportandolo nell’era del wireless grazie a un’innovativa miniaturizzazione.

La custodia di ricarica, in alluminio satinato opalino, è un piccolo capolavoro di ergonomia e raffinatezza, la superficie levigata e la cerniera invisibile permettono un’apertura naturale e precisa, mentre la compattezza la rende ideale da tenere in tasca o in borsa. Chi desidera un tocco ulteriore di eleganza potrà scegliere la custodia in pelle pregiata (disponibile nelle colorazioni Infinite Black, Cranberry Red o Seashell Grey), venduta separatamente e che avvolge l’alluminio con uno stile degno di un accessorio di alta moda.

Ogni dettaglio dei nuovi Beo Grace è frutto di un lavoro maniacale, dalle griglie metalliche che proteggono i driver, alla nuova forma ovale dei cuscinetti che garantisce maggiore comfort e tenuta, fino alla resistenza alla polvere e all’acqua con certificazione IP57, ideale per l’uso quotidiano e per chi non vuole rinunciare all’eleganza anche in movimento.

Se il design cattura lo sguardo, è il suono a conquistare l’orecchio, i Beo Grace introducono una nuova architettura acustica messa a punto dai tonmeister Bang & Olufsen, con driver in titanio da 12 mm racchiusi dietro griglie in alluminio fresate con precisione.

L’obbiettivo è un suono di qualità paragonabile a quello delle cuffie over ear, ottimizzato per Dolby Atmos e con supporto allo Spatial Audio che virtualizza qualsiasi mix stereo, regalando una scena sonora ampia e naturale come se provenisse da diffusori tradizionali.

La cancellazione del rumore adattiva segna un deciso passo in avanti, quattro volte più efficace rispetto ai migliori modelli precedenti della casa, elimina fruscii e fastidiose pressioni nell’orecchio, offrendo una sensazione di calma assoluta; la tecnologia EarSense inoltre, adatta in tempo reale il profilo sonoro e l’ANC in base alla firma acustica dell’orecchio e al rumore ambientale, garantendo un isolamento personalizzato e impeccabile.

Anche le chiamate beneficiano di soluzioni professionali, tre microfoni per auricolare catturano la voce con chiarezza cristallina, riducendo al minimo i rumori del vento e dell’ambiente circostante, per conversazioni sempre nitide anche in contesti rumorosi.

Bang & Olufsen non si è limitata alla pura qualità audio, i Beo Grace integrano comandi tattili a pressione, con feedback sonoro in tempo reale che restituisce la sensazione di un clic meccanico; un sistema più preciso e sicuro rispetto al semplice touch, che permette di riprodurre o mettere in pausa, cambiare brano o passare dalla cancellazione attiva alla modalità TrueTransparency, capace di ricreare il suono ambientale con una fedeltà sorprendente.

Non manca la nuova funzione NearTap, che consente di regolare il volume semplicemente sfiorando l’area davanti all’orecchio (destra per aumentare, sinistra per diminuire), evitando la frustrazione dei controlli touch tradizionali.

Sul fronte dell’autonomia i Beo Grace non deludono, fino a 4,5 ore di riproduzione con ANC attivo e fino a 17 ore complessive con la custodia di ricarica; bastano 5 minuti di ricarica rapida per ottenere 2,5 ore di ascolto, un dettaglio fondamentale per chi è sempre in movimento.

A rendere il tutto ancora più interessante c’è la nuova Amadeus Platform, una piattaforma software progettata da Bang & Olufsen per evolversi nel tempo, con aggiornamenti che migliorano prestazioni e funzioni, e una tecnologia sviluppata in collaborazione con Breathe per prolungare la durata della batteria oltre i 2.000 cicli di ricarica, ben oltre la media dei dispositivi di consumo che solitamente si fermano intorno ai 500.

I nuovi auricolari true wireless Beo Grace saranno disponibili dal 17 novembre 2025 in alluminio naturale al prezzo di 1.200 euro, con una garanzia di tre anni a conferma dell’impegno del brand verso qualità e assistenza; la custodia in pelle opzionale, come accennato, costa 300 euro ed è acquistabile negli store Bang & Olufsen o sul sito ufficiale.

Con Beo Grace, Bang & Olufsen non si limita a presentare un nuovo prodotto, l’azienda danese celebra il proprio centenario trasformando un secolo di innovazione, artigianalità e ricerca della perfezione in auricolari che uniscono arte, tecnologia e lusso.

Gli utenti che sceglieranno i Geo Brace non acquisteranno solo un paio di cuffie true wireless, ma un oggetto di design unico, pensato per durare e per offrire un’esperienza sonora senza compromessi.