HUAWEI arricchisce la sua gamma di auricolari true wireless con un nuovo modello che punta a conquistare gli utenti attenti al design e alla qualità sonora, durante l’evento Ride The Wind di Parigi l’azienda cinese ha infatti presentato a livello globale le HUAWEI FreeBuds 7i, nuova generazione della serie i (già presentati in Cina a inizio mese), che si distinguono per la cancellazione attiva del rumore più evoluta, un comparto audio ottimizzato e una gestione delle chiamate di livello premium.

Le novità delle nuove HUAWEI FreeBuds 7i

Le nuove HUAWEI FreeBuds 7i sono pensate per chi cerca momenti di calma e concentrazione nella routine quotidiana, la tecnologia Intelligent Dynamic ANC 4.0 permette infatti una cancellazione del rumore dinamica avanzata, capace di adattarsi ai contesti e ridurre le distrazioni in ufficio, in viaggio o a casa. HUAWEI ha introdotto un design che abbina curve morbide e contorni geometrici, disponibili in tre colorazioni (rosa, bianco e nero), con quattro varianti di gommini per garantire vestibilità e comfort anche in sessioni prolungate di utilizzo.

Sul fronte tecnico troviamo un driver dinamico da 11 mm con magnete quadruplo, supportato dalla certificazione Hi-Res Audio; una combinazione che punta a offrire un suono profondo, ricco di dettagli e capace di valorizzare tanto la musica quanto i contenuti multimediali.

Gli auricolari integrano inoltre un sensore di movimento inerziale (IMU), che lavora per ottimizzare l’esperienza sonora indipendentemente dalla sorgente, che si tratti di streaming video, gaming o podcast, l’audio rimane stabile e coinvolgente.

Previous Next Fullscreen

Uno dei punti di forza delle HUAWEI FreeBuds 7i riguarda la gestione delle chiamate, il sistema combina un microfono interno per la captazione delle vibrazioni vocali con tre microfoni ad alta sensibilità e un algoritmo IA, riuscendo a isolare efficacemente la voce anche in contesti con rumori fino a 90 dB (pensiamo a metropolitane, autobus o auto in movimento); il risultato è una conversazione chiara e naturale in qualunque condizione.

HUAWEI ha voluto spingersi oltre sul fronte dell’interazione, grazie al riconoscimento dei movimenti della testa è possibile rispondere o rifiutare le chiamate semplicemente con un cenno affermativo o negativo, senza toccare gli auricolari o lo smartphone; una funzione che arricchisce la già ampia dotazione di controlli touch.

Le nuove HUAWEI FreeBuds 7i sono già disponibili per l’acquisto tramite HUAWEI Store e i principali canali online al prezzo di 99 euro, con la possibilità di ottenere uno sconto di 10 euro utilizzando il coupon A7ICSMKT in fase di checkout. Chi le acquisterà entro il 31 dicembre 2025 potrà inoltre usufruire di 5 servizi di Assistenza Premium gratuita, che includono consulenza, pulizia, diagnosi, aggiornamento software e ritiro e riconsegna a domicilio.

Acquista le nuove HUAWEI FreeBuds 7i sullo store ufficiale

Acquista le nuove HUAWEI FreeBuds 7i su Amazon