Nel panorama sempre più complesso del lavoro ibrido, dove le riunioni si svolgono spesso tra uffici rumorosi, salotti domestici e spostamenti frenetici, la qualità dell’audio non è più un semplice dettaglio, ma un fattore chiave per garantire produttività e collaborazione; è in questo contesto che arrivano i Dell Pro Plus Earbuds, i primi auricolari al mondo a ottenere la Microsoft Teams Open Office Certification, un traguardo che segna un chiaro cambio di passo nel settore delle soluzioni audio personali.

Audio di livello professionale per ogni scenario con i Dell Pro Plus Earbuds

Dell ha progettato questi auricolari pensando alle esigenze tanto dei team IT quanto dei singoli lavoratori, da un lato semplificano la gestione centralizzata di flussi e aggiornamenti, dall’altro offrono a chi li indossa un’esperienza d’ascolto e di chiamata all’altezza delle sfide quotidiane.

Certificati per Microsoft Teams e Zoom, garantiscono compatibilità immediata con le piattaforme più usate in ambito lavorativo, mentre la resistenza a polvere e schizzi (standard IP54) li rende pronti a qualsiasi contesto, dall’ufficio open space a un caffè affollato.

La novità che fa davvero la differenza però, è il microfono a cancellazione del rumore basata su IA, addestrato su oltre 500 milioni di campioni, un sistema capace di isolare la voce con precisione chirurgica, aggiornabile nel tempo tramite Dell Display and Peripheral Manager, così da evolversi man mano che il database di suoni cresce.

A completare il pacchetto troviamo la cancellazione attiva del rumore adattiva (ANC), in grado di reagire in tempo reale all’ambiente circostante, e la modalità Enhanced Transparency, utile quando serve restare consapevoli di ciò che accade intorno.

Dell ha puntato anche su ergonomia e personalizzazione, a differenza di molti concorrenti i Pro Plus includono quattro misure di gommini (XS, S, M, L) per una vestibilità davvero su misura, pensata per un utilizzo che può coprire l’intera giornata. Il design leggero riduce l’affaticamento, mentre i controlli touch permettono di gestire ANC, musica e chiamate senza distrazioni.

Sul fronte della connettività spiccano il Bluetooth 5.3, il supporto al multi-host pairing fino a otto dispositivi e la funzione Dell Pair, che assicura abbinamenti rapidi e transizioni fluide. Nella confezione è incluso un ricevitore USB-C wireless integrabile nella custodia di ricarica, pensato per garantire passaggi istantanei tra laptop, dock e altri dispositivi della famiglia Dell.

I Dell Pro Plus Earbuds non sono semplicemente l’ennesimo paio di auricolari, rappresentano la risposta a una domanda sempre più urgente, quella di strumenti che uniscano qualità professionale e gestione IT semplificata, senza sacrificare comfort e versatilità. Per chi lavora in ambienti ibridi, dove la chiarezza di una voce può determinare l’esito di un meeting, si tratta di una soluzione che coniuga innovazione tecnica e attenzione ai dettagli quotidiani.

Con questi auricolari Dell mette un punto fermo, il futuro dell’audio professionale non riguarda solo la tecnologia, ma la capacità di connettere le persone in modo naturale e affidabile, ovunque si trovino.