Nel corso del proprio evento hardware autunnale, Amazon non si è limitata a rinnovare l’hardware della linea Kindle Scribe (per tutti i dettagli vi rimandiamo al nostro articolo dedicato): il colosso di Seattle ha annunciato anche due nuove funzionalità basate su intelligenza artificiale che promettono di rendere la lettura più interattiva e coinvolgente.

Si chiamano Story So Far e Ask This Book e puntano a integrarsi nel processo di lettura, senza tradire la promessa storica di Kindle, ovvero un ambiente privo di distrazioni come un vero libro.

Due strumenti pensati per potenziare la lettura senza snaturarla

La prima delle due novità, Story So Far, è stata ideata per chi ama leggere romanzi complessi, saghe a più volumi o semplicemente per chi non riesce a portare avanti la lettura con continuità.

Capita spesso di abbandonare un libro per settimane e, al momento di riprenderlo, non ricordare più i dettagli della trama e con questa funzione, basterà un tocco per ottenere un riassunto chiaro e privo di spoiler di tutto ciò che è accaduto fino alla pagina raggiunta.

La seconda funzione, Ask This Book, aggiunge un livello di interazione inedito. Evidenziando un passaggio, sarà possibile porre domande contestuali come “Qual è il significato di questa scena?” o “Cosa motiva le azioni di questo personaggio?”.

L’AI fornirà risposte basate esclusivamente sul testo letto fino a quel punto, evitando di anticipare sviluppi futuri.

Amazon non è nuova all’uso dell’intelligenza artificiale: già con i nuovi Kindle Scribe ha introdotto strumenti di produttività basati su AI, come la ricerca nei taccuini digitali con riassunti automatici.

Tuttavia, con Story So Far e Ask This Book, l’AI entra direttamente nella fase chiave del Kindle ovvero la lettura.

Per molti appassionati, Kindle è sempre stato sinonimo di semplicità e concentrazione, lontano da notifiche e distrazioni tipiche dei tablet.

Ora, Amazon prova ad aggiungere interattività senza compromettere quella filosofia. È una scommessa delicata: se da un lato le funzioni possono aiutare la comprensione e il coinvolgimento, dall’altro l’uso dell’AI nella narrativa potrebbe risultare invasivo per i puristi.

Come funzioneranno le nuove funzioni e quando arriveranno

Le due novità arriveranno in due fasi distinte:

fine 2025 : lancio sulla Kindle app per iOS, così da permettere a un vasto pubblico di testarle prima che arrivino sugli e-reader,

: lancio sulla Kindle app per iOS, così da permettere a un vasto pubblico di testarle prima che arrivino sugli e-reader, inizio 2026: implementazione sui dispositivi Kindle, a partire dai modelli compatibili di ultima generazione.

Amazon ha dichiarato che inizialmente saranno supportati “migliaia di titoli” e non l’intero catalogo.

La selezione riguarderà libri ottimizzati per le nuove funzioni, ma col tempo la compatibilità dovrebbe ampliarsi.

Un aspetto importante è la promessa di risultati privi di spoiler.

La tecnologia dovrà essere in grado di comprendere lo stile e la struttura narrativa di ciascun autore, evitando errori che potrebbero compromettere l’esperienza del lettore.

La stessa Amazon ha avvertito che “sfumature e ambiguità” di alcuni testi potrebbero mettere in difficoltà il sistema.

La lettura digitale ha sempre dovuto confrontarsi con un paradosso: da un lato l’eBook offre portabilità, accesso immediato e strumenti avanzati come segnalibri, dizionari e note; dall’altro, rischia di perdere il fascino dell’esperienza immersiva della carta.

Con queste nuove funzioni, Amazon cerca di ribaltare la prospettiva: non si tratta più solo di digitalizzare il libro, ma di aggiungere strumenti intelligenti che ampliano la comprensione senza intaccare il piacere della lettura.

Non mancano però i punti critici. La promessa di assenza di spoiler sarà messa a dura prova: basta un errore di interpretazione perché una storia venga rovinata con dettagli chiave finendo per compromettere l’intera esperienza di lettura.

Inoltre, un uso eccessivo delle funzioni potrebbe trasformare la lettura in un’esperienza troppo guidata, quasi scolastica, togliendo spazio all’immaginazione personale.

Infine, come fanno notare alcuni analisti, rimane il tema più ampio dell’identità del Kindle.

Per anni Amazon ha costruito la reputazione dei suoi e-reader come strumenti minimali, senza distrazioni. L’arrivo dell’AI segna una svolta culturale che, si rende il dispositivo più interattivo ma anche più complesso.

Il futuro dirà se queste innovazioni diventeranno strumenti imprescindibili per i lettori o se resteranno funzioni opzionali, apprezzate solo da una nicchia.

Quel che è certo è che Kindle non vuole più limitarsi a essere un semplice e-reader ma voglia diventare un assistente intelligente per la lettura.