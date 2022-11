Il Cyber Monday 2022 è la miglior occasione per accaparrarsi degli ottimi prodotti tecnologici se durante il Black Friday 2022 non avete trovato ciò che cercavate, grazie a grandi sconti irripetibili che in questo articolo vedremo per le migliori offerte Apple Cyber Monday 2022. La data da tenere a mente è il 28 Novembre 2022.

Come ogni anno, anche per il Cyber Monday 2022 è bene però prestare particolare attenzione: non tutte le offerte sono realmente convenienti! Proprio per evitare le trappole del Cyber Monday 2022, noi di TuttoTech abbiamo realizzato una serie di guide alle migliori offerte di Amazon, Unieuro, Mediaworld, eBay e degli altri principali eCommerce italiani, selezionando solamente quelle più interessanti e vantaggiose.

In questo articolo ci focalizzeremo sulle migliori offerte Apple Cyber Monday 2022, selezionate con cura dal nostro staff in modo che non vi perdiate nessuna offerta irripetibile. Tenete tuttavia presente che, soprattutto per quanto riguarda Amazon, alcuni sconti possono cambiare all'improvviso: alcuni prodotti potrebbero non andare in sconto come preannunciato e altri potrebbero andare in sconto all'ultimo momento. Per tale motivo vi consigliamo di salvare nei preferiti questa pagina e consultarla più volte, specialmente intorno alla mezzanotte e a mezzogiorno, dato che ci occuperemo di tenerla costantemente aggiornata ad ogni cambiamento significativo.

Migliori offerte Apple Cyber monday

Migliori offerte iPhone Apple

Le migliori offerte del Black Friday su tutti gli iPhone: dai meno recenti come iPhone XR, iPhone SE, iPhone 11 agli ultimi arrivati come iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 e ovviamente iPhone 14 Pro e Pro Max.

Migliori offerte Apple Watch Apple

Esistono tantissime versioni ormai di Apple Watch, in questa lista troverai i migliori modelli ai migliori prezzi del Black Friday come Apple Watch SE, Apple Watch 6, 7 o la nuova Serie 8 e speriamo ci sia qualche offerta interessante anche sul più carrozzato Apple Watch Ultra.

Migliori offerte iPad Apple

Migliori offerte Notebook Apple

I macbook con processore M1 o M2 sono delle macchine non troppo costose ma soprattutto ben funzionati per qualsiasi utilizzo. Se cercate qualche buona offerta Cyber Monday sui Macbook, siete nel posto giusto.

Migliori offerte Cuffie Wireless Apple

Le AirPods rappresentano una linea di prodotto importante per Apple. Qui le migliori offerte Cyber Monday su Airpods dalla prima all'ultima generazione, sì anche sulle AirPods Pro.

Se oltre alle migliori offerte Apple Cyber Monday siete in cerca di altri prodotti date un occhio alle altre nostre guide.

