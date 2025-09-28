Che NVIDIA sia pronta a immettere sul mercato le schede grafiche GeForce RTX 50 SUPER non è una novità di oggi. Ne abbiamo discusso anche noi qualche settimana fa e, nonostante NVIDIA non abbia fornito dettagli e conferme in merito a data di lancio, caratteristiche e prezzi, le indiscrezioni sulle prossime GPU continuano a trapelare da questa o quella fonte.

Sulla rete si discute ormai da settimane sul possibile arrivo delle varianti SUPER che, al pari della precedente generazione GeForce RTX 40, aggiorneranno gli attuali modelli (non tutti) con migliorie lato GPU e soprattutto sul versante memoria.

A oggi sappiamo che l’azienda californiana dovrebbe presentare almeno tre modelli: GeForce RTX 5080 SUPER, GeForce RTX 5070 Ti SUPER e GeForce RTX 5070 SUPER. I rumor dei mesi scorsi suggerivano un possibile lancio entro l’autunno, mentre le indicazioni degli ultimi giorni puntano su una presentazione in grande stile al CES di Las Vegas (Gennaio 2026).

A rimescolare le carte ora arriva Seasonic, azienda molto nota per gli alimentatori enthusiast che proprio in queste ore ha aggiunto due nuovi modelli NVIDIA GeForce RTX 50 al suo noto PSU Calculator: le schede video in questione sono GeForce RTX 5070 Ti SUPER e GeForce RTX 5070 SUPER. Cerchiamo di capirci qualcosa in più, chiarendo sempre a monte che si parla di prodotti e caratteristiche non ancora ufficialmente confermate dall’azienda produttrice.

Seasonic conferma le NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER Blackwell

Iniziamo dicendo che oltre a confermare il nome dei modelli, due su tre in questo caso, Seasonic non ci offre molte indicazioni tecniche, fatta eccezione per Total Board Power e tipologia di connettore di alimentazione.

Le informazioni che possiamo estrapolare in tale contesto sono due: la prima è un lancio imminente o quantomeno “vicino” dei modelli svelati, la seconda ci induce a pensare che le varianti GeForce RTX 5070/Ti SUPER e la GeForce RTX 5080 SUPER potrebbero arrivare in momenti diversi.

Detto questo, i dati sul TBP condivisi da Seasonic confermano più o meno quelli trapelati nei giorni scorsi, consolidando se vogliamo quelle che potrebbero essere (da logica) le caratteristiche tecniche dei prossimi modelli RTX 50 SUPER.

Prima di riassumere le possibili schede tecniche, c’è da dire che rispetto alla serie GeForce RTX 40, l’aggiornamento della serie GeForce RTX 50 con i nuovi modelli SUPER è incentrato quasi esclusivamente sul reparto VRAM, “toccando” in modo marginale quelle che sono invece le configurazioni delle GPU.

Delle tre schede chiacchierate infatti, solo il modello più economico, la GeForce RTX 5070 SUPER, beneficerà di un incremento delle unità di calcolo, passando dagli attuali 6.144 Cuda Core a 6.400 Cuda Core. Il Total Board Power aumenterà di 25 watt, quindi da 250 a 275 watt, il tutto anche per venire incontro al maggiore quantitativo di memoria video: ovvero 18 GB GDDR7 rispetto ai 12 GB GDDR7 dell’attuale GeForce RTX 5070.

Riguardo il secondo modello, la GeForce RTX 5070 Ti SUPER, NVIDIA dovrebbe aggiornare solo la VRAM, portando la scheda a 24 GB GDDR7 (28 Gbps) rispetto agli attuali 16 GB, ma anche incrementando il TBP da 300 a 350 watt.

Anche se non citata sul sito Seasonic, sappiamo che la terza scheda che aggiornerà NVIDIA sarà la GeForce RTX 5080. Anche qui, al pari della RTX 5070 Ti, l’azienda modificherà solo la dotazione di memoria fino a 24 GB GDDR7; probabilmente i chip saranno più spinti come sulla variante non SUPER (30 vs 28 Gbps, o al massimo 32 vs 30 Gbps), mentre rimarrà invariato il BUS a 256 bit (192 bit su RTX 5070 Ti SUPER) con un TBP che salirà parecchio: fino a 415 watt.

NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER: ecco le possibili specifiche

NVIDIA GeForce RTX 5070 SUPER

GPU GB205?

Streaming Multiprocessor 50

Cuda Core 6.400

Tensor Core 200

TMU 200

RT Core 50

Frequenza GPU >2.500 MHz

Memoria 12 / 18 GB GDDR7

Velocità memoria 28-30 Gbps

Interfaccia memoria 192 bit

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 275 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Output video 3x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1b

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti SUPER

GPU GB203-300

Streaming Multiprocessor 70

Cuda Core 8.960

Tensor Core 280

TMU 280

RT Core 70

Frequenza GPU >2.600 MHz

Memoria 24 GB GDDR7

Velocità memoria 28-30 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 350 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Output video 3x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1b

NVIDIA GeForce RTX 5080 SUPER

GPU GB203-400

Streaming Multiprocessor 84

Cuda Core 10.752

Tensor Core 336

TMU 336

RT Core 84

Frequenza GPU >2.800 MHz

Memoria 24 GB GDDR7

Velocità memoria 30-32 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 415 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Output video 3x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1b

Quando arrivano quindi le NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER? E quanto consteranno?

Come anticipato sopra, i più informati al momento sono propensi per un lancio delle GeForce RTX 50 SUPER in concomitanza con CES 2026, tuttavia, non vogliamo escludere che NVIDIA possa sorprendere tutti e anticipare qualcosa, ovvero i due modelli citati da Seasonic.

Riguardo i prezzi ovviamente non abbiamo alcuna indicazione; guardando al recente passato però, nonché alle possibili specifiche, pensiamo che i nuovi modelli SUPER andranno a sostituire quelli attuali mantenendo lo stesso MRSP (salvo sorprese).

Una possibile opzione quindi potrebbe essere la seguente: