Xiaomi continua a spingere sull’acceleratore della mobilità elettrica e intelligente, nella giornata di ieri 25 settembre l’azienda ha annunciato l’apertura del primo Centro di Ricerca e Sviluppo (R&S) e Progettazione Xiaomi EV Europe a Monaco di Baviera, in Germania; una novità che segna una vera e propria pietra miliare nella strategia globale del brand che, come più volte ribadito, punta a costruire un ecosistema integrato Human x Car x Home capace di mettere in dialogo persone, veicoli e abitazioni.

Segui Xiaomi Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Xiaomi EV apre un hub nel cuore dell’Europa automobilistica

La scelta della città tedesca non è certo casuale, Monaco di Baviera è da sempre uno dei poli più importanti per ingegneria e design automobilistico, il nuovo centro europeo di Xiaomi EV si occuperà di progetti per veicoli ad alte prestazioni, sviluppo di tecnologie per veicoli elettrici, ricerca avanzata e, aspetto su cui l’azienda insiste, innovazione nel design con un forte orientamento al cliente. In altre parole, non si tratta di un semplice avamposto, ma di una struttura pensata per guidare l’innovazione dal cuore dell’Europa, sfruttando competenze locali di altissimo livello e una rete di fornitori e partner già consolidata.

Il centro di monaco riunirà ingegneri, progettisti e ricercatori che collaboreranno a stretto contatto con i team globali di Xiaomi EV, con l’obbiettivo di accelerare lo sviluppo di soluzioni per la guida autonoma, le piattaforme EV e le esperienze utente di nuova generazione. L’azienda parla di un investimento deciso non solo in termini tecnologici, ma anche sul capitale umano, promuovendo un ambiente aperto e collaborativo; non mancheranno, ovviamente, partnership con istituti di ricerca e con altri attori del settore, per dare vita a progetti connessi alla mobilità intelligente e affrontare anche le sfide etiche e infrastrutturali legate all’intelligenza artificiale.

Questa apertura rappresenta una tappa fondamentale per l’espansione globale di Xiaomi EV, dopo il successo in patria dei modelli Xiaomi SU7, SU7 Ultra e YU7, il brand guarda con decisione al mercato europeo che, salvo sorprese, vedrà i primi modelli elettrici della casa cinese arrivare nel 2027. L’obbiettivo è quello di diventare un protagonista di primo piano nella nuova era della mobilità elettrica e connessa, offrendo veicoli capaci di combinare prestazioni elevate, standard di sicurezza internazionali e l’integrazione nell’ecosistema smart di Xiaomi.

Agli utenti europei non resta quindi che attendere ancora un po’ per vedere su strada le prime vetture firmate Xiaomi, mentre la strategia del brand Human x Car x Home sta prendendo forma anche nel Vecchio Continente, aprendo la strada a un futuro in cui smartphone, casa e automobile dialogano senza soluzione di continuità.