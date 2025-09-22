Torniamo ad occuparci della BYD Yangwang U9, nuova supercar elettrica del popolare produttore cinese che si caratterizza per un motore da ben 3.000 CV.

Impegnato in test su pista in Germania, il nuovo veicolo di BYD ha raggiunto una velocità di 308 miglia orarie (circa 495 km/h), superando la Bugatti Chiron e divenendo, così, l’auto di serie più veloce di tutti i tempi.

Nuovo record su pista per la BYD Yangwang U9

Lo scorso agosto la BYD Yangwang U9 era riuscita a raggiungere una velocità di circa 473 km/h, divenendo l’auto elettrica più veloce di sempre e il nuovo record ottenuto sulla pista di ATP Patenburg, in Germania, rappresenta un ancora più prestigioso biglietto da visita per il nuovo bolide del colosso cinese.

Alla guida dell’auto di BYD vi era il pilota Marc Basseng (così come lo scorso agosto), che è pertanto entrato a far parte del ristretto club di coloro che sono riusciti a superare la velocità di 480 km/h su strada.

Tanto per rendersi conto della portata dell’impresa fatta registrare dalla BYD Yangwang U9, il record della Bugatti Chiron Super Sport 300+ (304 miglia orarie) risaliva al 2019 mentre gli altri modelli nella top 5 sono ben al di sotto (l’Aspark Owl ha raggiunto una velocità di 272 miglia orarie e la Rimac Nevera R ha raggiunto una velocità di 268 miglia orarie).

Ricordiamo che la BYD Yangwang U9 Xtreme può contare su quattro motori elettrici capaci di generare nel complesso ben 2.978 CV ed è la prima auto elettrica di serie costruita su una piattaforma da 1.200 V, che rappresenta un notevole aggiornamento rispetto all’architettura da 800 V della versione “normale” di questa auto (che può contare su 1.288 CV).