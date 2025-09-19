La presunta Xiaomi YU7 GT è stata avvistata al Nürburgring: a quanto pare la vociferata variante sportiva del nuovo SUV elettrico della casa cinese ha fatto la sua comparsa, ancora protetta da una livrea mimetica pensata per mascherare per quanto possibile il design. Andiamo a scoprire le foto spia.

È questa la Xiaomi YU7 GT? Nuovo SUV sportivo avvistato al Nürburgring

Xiaomi YU7 è la seconda auto del produttore ed è un SUV elettrico dalle dimensioni medio-grandi e molto tecnologico presentato lo scorso mese di maggio. Come anticipato dalle indiscrezioni delle ultime settimane, Xiaomi ha intenzione di proporre una versione più sportiva, forse denominata Xiaomi YU7 GT: questa variante sarebbe stata avvistata al Nürburgring Nordschleife con assetto ribassato, cerchi da 21 pollici e spoiler maggiorato.

Il nuovo modello dovrebbe distinguersi per soluzioni tecniche e stilistiche pensate per l’ottenimento delle massime performance, ma in attesa dell’ufficialità ci dobbiamo accontentare delle anticipazioni e delle immagini trapelate su Weibo e su Carscoops proprio in queste ore. L’auto che vediamo in foto e che si sta destreggiando tra le curve del The Green Hell sembra proporre un design ancora più sportivo rispetto al normale YU7, con cerchi più grandi, assetto ribassato e freni carboceramici con pinze gialle.

Sul tetto possiamo intravedere un sensore LiDAR, pensato per il supporto agli avanzati sistemi di assistenza alla guida, mentre nella parte posteriore possiamo notare un ampio spoiler stile ducktail. Come detto, il prototipo sul circuito è mascherato con una livrea mimetica bianca e rossa, dunque risulta ancora difficile riuscire ad apprezzarne fino in fondo il design.

In base a ciò che sappiamo, Xiaomi YU7 GT dovrebbe condividere diverse caratteristiche con la SU7 Ultra, versione top della berlina elettrica presentata in Cina alla fine del 2023. A bordo dovrebbero trovare spazio tre motori elettrici: uno sull’asse anteriore da 288 kW e due su quello posteriore da 450 kW, con una potenza massima di oltre 1100 kW (più di 1500 cavalli) e una coppia di 1770 Nm; la batteria dovrebbe essere una CATL Qilin 2.0 da 93,7 kWh (che sulla sorella SU7 Ultra promette circa 620 km di autonomia, secondo il ciclo CLTC).

Con caratteristiche simili, ci aspettiamo che Xiaomi possa riuscire a battere l’Audi RS Q8 Performance, che detiene il tempo più veloce al Nordschleife per quanto riguarda la categoria SUV (7:36:698). Non siamo a conoscenza di quando sarà ufficialmente presentata questa nuova versione sportiva, ma sappiamo che nel 2027 le auto elettriche della casa cinese si faranno vedere anche in Europa.