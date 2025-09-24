Era nell’aria da mesi, tra mezze dichiarazioni e indiscrezioni più o meno attendibili, ma ora è arrivata la conferma ufficiale: Xiaomi venderà le sue auto elettriche anche al di fuori della Cina a partire dal 2027, accompagnando il debutto internazionale con un piano di espansione commerciale senza precedenti.

L’annuncio è stato dato nel corso del keynote odierno da Xu Fei, vicepresidente e Chief Marketing Officer del colosso di Pechino, che ha colto l’occasione per tracciare un bilancio dei primi, entusiasmanti risultati della gamma EV firmata Xiaomi.

Segui Xiaomi Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Dalla Cina al mondo, le auto elettriche di Xiaomi pronte al grande salto

La berlina sportiva Xiaomi SU7, disponibile anche nella variante Ultra, ha già superato quota 300.000 consegne in appena 15 mesi, un traguardo notevole per un marchio che solo di recente si è affacciato sul mercato automotive. Numeri impressionanti anche per la Xiaomi YU7, che ha registrato 200.000 ordini confermati nei primi tre minuti di apertura dei preordini, cifre che confermano la forza del brand e la solidità del progetto, oltre a spiegare perché Xiaomi sia pronta a un’espansione globale. Durante l’evento non è mancato un tocco di spettacolarità, con la presenza sul palco di una SU7 Ultra in un vistoso giallo iconico, a suggellare il momento.

Oltre alle vendite, Xiaomi ha ribadito la propria visione integrata dell’innovazione: Human x Car x Home, un ecosistema in cui smartphone, auto e dispositivi domestici comunicano senza soluzione di continuità. L’idea è quella di un flusso continuo tra vita digitale e reale, ad esempio un contenuto in streaming avviato sullo smartphone può passare automaticamente al sistema di infotainment dell’auto quando si sale a bordo, mentre il rientro serale a casa viene anticipato dai dispositivi smart, che attivano cancello, porta d’ingresso e luci prima ancora che il proprietario arrivi. Una visione che, grazie alla distribuzione globale, diventerà accessibile anche per gli utenti fuori dalla Cina.

Per sostenere questo progetto ambizioso, Xiaomi ha annunciato un piano di 10.000 negozi ufficiali aperti in tutto il mondo entro il 2030, spazi pensati per offrire un’esperienza immersiva che includa non solo smartphone e dispositivi per la casa, ma anche auto elettriche della linea SU e YU. Una scelta che mira a trasformare i punti vendita in veri e propri hub dell’ecosistema Xiaomi, dove i clienti potranno toccare con mano la perfetta integrazione tra tecnologia mobile, smart home e mobilità elettrica.

Con questo annuncio, Xiaomi si candida a diventare un player di primo piano non solo nel settore hi-tech, ma anche nell’automotive elettrico globale; il debutto internazionale del 2027 segnerà l’inizio di una nuova fase, in cui il marchio cinese metterà alla prova la propria capacità di competere con i giganti già affermati della mobilità sostenibile.

Gli utenti dovranno quindi attendere ancora un paio d’anni prima di vedere le auto del brand sulle strade europee e americane, ma l’attesa si preannuncia ricca di novità, visto che l’azienda ha colto l’occasione del keynote per presentare anche una lunga serie di prodotti dedicati alla casa e all’intrattenimento.

Insomma, Xiaomi non è più solo smartphone e gadget tech, ma un marchio capace di abbracciare a 360 gradi la vita quotidiana, dalla mobilità alla smart home.