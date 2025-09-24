Samsung estende il proprio portafoglio di aziende controllate nel settore audio; nella giornata di oggi la sua sussidiaria Harman ha completato l’acquisizione di Sound United, portando nel portafoglio del gruppo marchi celebri come Denon, Marantz e Bowers & Wilkins.

Samsung porta a termine un’acquisizione strategica da 350 milioni di dollari

La notizia era nell’aria da maggio, ma ora è ufficiale: Harman, azienda di proprietà di Samsung dal 2016, ha concluso l’acquisizione di Sound United, la divisione audio precedentemente appartenente a Masimo.

Il valore della transazione si aggira intorno ai 350 milioni di dollari, una cifra significativa per un’operazione che amplia notevolmente l’influenza di Samsung nel mercato audio globale.

Con questa mossa, il colosso sudcoreano non solo rafforza il proprio posizionamento nel segmento consumer e professionale dell’audio, ma integra nel proprio ecosistema marchi storici con una lunga tradizione di eccellenza sonora.

Tutti i brand coinvolti

L’operazione porta sotto l’ombrello Harman, e quindi Samsung che la controlla, un portafoglio di brand estremamente prestigioso, tra cui:

Denon : uno dei marchi più antichi e rispettati nel mondo dell’hi-fi.

: uno dei marchi più antichi e rispettati nel mondo dell’hi-fi. Marantz : sinonimo di audiofilia e design raffinato.

: sinonimo di audiofilia e design raffinato. Bowers & Wilkins : punto di riferimento per gli amanti dell’audio premium e presente anche nell’automotive di lusso.

: punto di riferimento per gli amanti dell’audio premium e presente anche nell’automotive di lusso. Polk Audio e Definitive Technology : noti per le loro soluzioni audio home theater e speaker di fascia alta.

: noti per le loro soluzioni audio home theater e speaker di fascia alta. HEOS : piattaforma di multi-room audio wireless.

: piattaforma di multi-room audio wireless. Classé e Boston Acoustics: due nomi apprezzati da professionisti e appassionati di audio ad alte prestazioni.

Questi si aggiungono ai marchi già presenti nel portafoglio Harman, come JBL, Harman Kardon, AKG, Mark Levinson e altri, consolidando la posizione di Samsung come uno dei principali conglomerati nel settore audio a livello globale.

Nonostante l’integrazione, Sound United continuerà a operare come entità autonoma all’interno della divisione “lifestyle” di Harman.

Come dichiarato da Dave Rogers, presidente della divisione lifestyle di Harman:

“Il portafoglio di Sound United si fonda su una profonda passione per il suono, sull’innovazione e sull’impegno per la qualità: valori perfettamente allineati a quelli di Harman. Questa acquisizione apre nuove opportunità di crescita per tutti.”

L’approccio riflette quanto già avvenuto con altri brand acquisiti in passato da Harman e Samsung, mantenendo una certa autonomia operativa, ma beneficiando delle risorse, della rete distributiva e della spinta all’innovazione del gruppo.

Per gli appassionati di audio, questa fusione potrebbe portare a collaborazioni tecnologiche interessanti.

Samsung e Harman, con le loro risorse in ricerca e sviluppo, potrebbero accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni, integrando AI, connettività avanzata e tecnologie di audio nei prodotti dei vari brand.

Inoltre, si apre la possibilità di integrazioni più profonde tra i dispositivi Samsung (smartphone, TV, wearable) e i prodotti audio di fascia alta ora sotto lo stesso tetto.

Una mossa chiave anche per Harman

Per Harman stessa, l’acquisizione rappresenta una tappa importante nella strategia di espansione; infatti, dopo essere stata acquisita da Samsung per 8 miliardi di dollari nel 2016, l’azienda ha continuato a consolidare la propria leadership nel settore audio e automotive.

L’integrazione di Sound United rafforza la componente consumer, arricchendola con marchi che godono di una forte riconoscibilità sul mercato, in particolare in Nord America, Europa e Giappone.

Masimo ricolloca le proprie risorse e lascia l’audio

Con la vendita di Sound United, Masimo si ritira dal business audio per concentrare le sue risorse sulle tecnologie biomedicali.

In particolare, la società è ormai impegnata da tempo in una battaglia legale contro Apple legata al blocco doganale degli Apple Watch, accusati di violare brevetti relativi al monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue.

La cessione di Sound United consente a Masimo di liberare capitale e risorse per concentrarsi su questa vertenza e sulle sue soluzioni medicali avanzate.

Con l’acquisizione di Sound United da parte di Harman, Samsung si assicura una posizione dominante nell’ecosistema audio globale.

Un’operazione che unisce marchi storici e innovazione tecnologica, puntando a ridefinire il concetto stesso di esperienza audio in vari contesti d’uso.

In parole povere, questa acquisizione per gli utenti significa prodotti sempre più integrati e capaci.