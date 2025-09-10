In occasione dell’IFA 2025 di Berlino Samsung ha svelato Smart Modular Home, un interessante modello residenziale basato sull’intelligenza artificiale e progettato per un’architettura modulare.

L’idea alla base di questa soluzione sviluppata dal colosso coreano è quella di combinare elettrodomestici dotati di intelligenza artificiale con sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento ad alta efficienza e connettività fluida tramite SmartThings e SmartThings Pro.

Ecco la Smart Modular Home di Samsung

All’ingresso della Smart Modular Home i visitatori trovano un pannello appeso alla parete, grazie al quale hanno la possibilità con un solo sguardo di farsi un’idea dell’appartamento, ciò attraverso una mappa 3D di SmartThings.

Questo schermo mostra lo stato in tempo reale degli elettrodomestici in tutta la casa, in modo da consentire agli utenti di monitorarli e all’ingresso vi sono una telecamera di sicurezza intelligente e una serratura smart con il compito di garantire un accesso comodo e sicuro.

Se si considera che stiamo parlando di una casa intelligente, non c’è da stupirsi se SmartThings, una volta rilevato l’ingresso degli utenti, “risvegli” l’appartamento: e così accende le luci, apre delicatamente le tende, attraverso il condizionatore regola la temperatura dell’ambiente desiderata mentre il robot aspirapolvere completa il ciclo di pulizia e torna nella sua stazione di ricarica.

Dato che tutti gli elettrodomestici sono connessi tramite SmartThings, il sistema è in grado di gestire anche il consumo dell’energia, con informazioni su quello attuale e le previsioni sul totale mensile e la possibilità di attivazione nelle ore notturne, quando le tariffe elettriche sono più economiche.

Un esempio delle potenzialità di una casa realizzata sulla base di questo modello ci viene fornito in ambito gaming: attivando la Modalità Gioco nell’app SmartThings, infatti, le luci principali si spengono e le tende si chiudono mentre piccole luci a LED si sincronizzano con le immagini e il ritmo del gioco e il condizionatore si regola alla temperatura ottimale per offrire il massimo comfort. In sostanza, la casa diventa un ambiente di gioco immersivo, capace di adattarsi alle diverse esigenze di ciascun utente.

Samsung ha reso noto di avere in programma il lancio della sua Smart Modular Home sul mercato B2B globale.