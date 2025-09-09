In occasione di IFA 2025, Yeelight, brand di Xiaomi, ha presentato una novità che punta a rendere più immersiva l’esperienza di visione: stiamo parlando della nuova Yeelight TV Universe app, sviluppata in collaborazione con Samsung, che permette di sincronizzare le luci smart con qualsiasi contenuto della TV, senza avere bisogno di telecamere o box HDMI.

Yeelight apre le porte a un’esperienza immersiva senza accessori aggiuntivi

La maggior parte delle soluzioni sul mercato in questo senso richiede ancora accessori esterni. I kit basati su telecamere, come il Govee Envisual TV Backlight T2, riescono a funzionare con qualsiasi sorgente ma introducono spesso un leggero ritardo, soprattutto nei videogiochi frenetici o nei film d’azione.

I box HDMI, d’altro canto, garantiscono più reattività ma funzionano solo con sorgenti collegate via cavo, escludendo i contenuti provenienti dalle app interne del televisore.

La proposta di Yeelight vuole eliminare entrambe le limitazioni grazie alla tecnologia proprietaria LightEcho. L’applicazione, disponibile sullo Smart Hub delle TV Samsung, è in grado di analizzare direttamente l’immagine a schermo e adattare in tempo reale i colori delle luci, indipendentemente dalla sorgente.

Il risultato è una sincronizzazione più rapida e precisa, senza componenti extra da acquistare o installare.

Compatibilità e prodotti supportati

La nuova Yeelight TV Universe app è compatibile con diversi dispositivi già presenti sul mercato, tra cui Cube Kit, Beam Light Bar, Obsid Light Strip e Cube Lite. Basta avere una TV Samsung compatibile come i modelli Neo QLED 2025, Micro LED, OLED e la maggior parte delle QLED (esclusa la Q6F) per scaricare gratuitamente l’app e iniziare subito a sfruttarne le potenzialità.

Per i più attenti, Yeelight mette a disposizione un elenco aggiornato di modelli supportati sul proprio sito ufficiale.

Un’alternativa valida ed economica a Philips Hue

Quando si parla di illuminazione, domotica e luci sincronizzate, il confronto con Philips Hue è inevitabile: l’azienda olandese offre già da tempo la possibilità di sincronizzare le luci con lo schermo, ma a costi decisamente superiori.

Basti pensare che la Hue Sync TV app richiede infatti un abbonamento da 2,99 dollari al mese oppure un acquisto una tantum da 129,99 dollari, senza contare la necessità del Bridge, a cui si affianca ora anche il nuovo Bridge Pro, per abilitare l’intero ecosistema dell’azienda.

Yeelight, invece, ha scelto un approccio più accessibile, rendendo l’app gratuita per i possessori di una TV Samsung supportata.

È la stessa strategia già vista con la Yeelight TV Orchestra app per i televisori Xiaomi Mi in Russia, ma questa volta su scala globale e con un bacino di utenti molto più ampio.

Promozioni e disponibilità

In occasione del lancio a IFA 2025, Yeelight ha attivato alcune promozioni speciali sul proprio store ufficiale, offrendo sconti sui kit compatibili.

Per chi possiede già luci Yeelight, l’app diventa un valore aggiunto immediato e gratuito; per chi, invece, sta valutando l’acquisto di un sistema di illuminazione smart, può rappresentare un motivo in più per scegliere l’ecosistema del brand cinese che sembra davvero non voler scendere a compromessi.