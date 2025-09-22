Samsung continua a sperimentare con soluzioni sempre più versatili e oggi tocca a un progetto che, almeno sulla carta, sembra quasi unico nel suo genere; si chiama The Moving Style ed è una TV pensata per chi non vuole rinunciare alla qualità di visione anche quando si sposta da una stanza all’altra (o addirittura fuori casa), grazie a una combinazione di caratteristiche che strizzano l’occhio a chi cerca portabilità, autonomia e interattività in un unico dispositivo.

Un design che punta tutto sulla mobilità per il nuovo The Moving Style di Samsung

Il concetto alla base di The Moving Style non è del tutto nuovo, Samsung infatti ha già una gamma di display con lo stesso nome, ma qui il livello di flessibilità fa un salto in avanti; il televisore infatti integra un supporto regolabile che funge anche da maniglia, con tanto di ruote per il trasporto. La vera novità è però la batteria integrata, che permette di utilizzare il dispositivo senza cavi e di appoggiarlo praticamente ovunque, trasformandolo in una sorta di TV wireless a tutti gli effetti.

Il pannello è un 27 pollici QHD con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e funzionalità touch, così da poter interagire direttamente con il contenuto come su un gigantesco tablet; Samsung non specifica se si tratti di un pannello LCD o di un OLED (anche se l’assenza di dettagli in merito fa propendere per la prima opzione) ma conferma il supporto a HDR10+, garanzia di una buona resa visiva.

Nonostante il focus sulla portabilità, The Moving Style non rinuncia a una dotazione multimediale completa: troviamo due altoparlanti stereo da 10 W compatibili con Dolby Atmos e Q-Symphony, il sistema operativo Tizen con Art Store (per trasformare la TV in un quadro digitale) e pieno supporto a Google Cast e Apple AirPlay, così da poter ricevere contenuti sia da iOS che da Android. Non manca nemmeno l’integrazione con Google Assistant, né la possibilità di utilizzare il televisore come SmartThings Hub e Matter Hub, per controllare i dispositivi della smart home.

Sul fronte della connettività fisica e wireless, ci sono Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, una porta HDMI, due USB-C (per video, dati e ricarica) e un pin POGO per collegare la Slim Fit Cam, utile per videochiamate e streaming; interessante anche la presenza di un sensore di rilevamento del movimento, che può facilitare l’accensione automatica o altre automazioni.

Samsung dichiara un’autonomia di circa tre ore con una singola carica, sufficiente per una sessione di film o una presentazione in mobilità. Il prezzo in Corea del Sud è fissato a 1.490.000 KRW, circa 910 euro al cambio attuale; per il momento i preordini sono partiti solo sul sito ufficiale coreano e non ci sono indicazioni su un lancio internazionale, anche se è facile immaginare come un prodotto del genere possa destare curiosità anche in altri mercati.

Bisognerà attendere per scoprire se Samsung deciderà di portare The Moving Style anche fuori dai confini della Corea del Sud, un televisore che si porta in giro come una valigetta e si usa senza cavi non è qualcosa che si vede tutti i giorni, e potrebbe diventare la soluzione perfetta per chi cerca libertà di movimento e funzioni smart in un unico dispositivo.