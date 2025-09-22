Iniziamo questa settimana parlando di schede video e in particolare delle migliori offerte Amazon di oggi, un’occasione da non perdere se dovete aggiornare la scheda vostra GPU o siete in procinto di assemblare una nuova build per giocare.
Mentre si parla già dei modelli next-gen AMD, Intel e NVIDIA, i prezzi dei prodotti già a listino iniziano a subire una certa flessione, senza omettere le offerte e/o campagne promozionali messe in campo dai maggiori distributori e produttori del settore (vedi ASUS ed MSI ad esempio).
Se volete risparmiare qualcosa sulla vostra prossima scheda rimanete con noi, a seguire trovate una vera e propria scrematura dei migliori prodotti attualmente presenti su Amazon.
Indice:
Migliori schede video da acquistare oggi su Amazon
Come ormai da prassi, l’elenco di schede video che trovate a seguire cerca di raggruppare le soluzioni più convenienti, quindi non solo offerte del giorno o a tempo, ma anche GPU al minimo storico o che riteniamo particolarmente valide.
Detto questo, ricordiamo inoltre che la nostra selezione delle migliori schede video Amazon cerca di accontentare tutte la fasce di prezzo e di utenza; troverete quindi i modelli di fascia bassa a partire da circa 200 euro, per arrivare alle top di gamma.
Schede video fascia bassa
- MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS OC 8 GB Bianca, disponibile a 210,26 euro invece di 225 euro
- XFX SPEEDSTER SWFT210 Radeon RX 7600 Gaming 8 GB, disponibile a 249 invece di 299 euro
- Zotac GeForce RTX 5050 8 GB Solo Single-Fan, disponibile a 252,69 euro
- Intel Arc B580 Limited Edition 12 GB, disponibile a 286,42 euro invece di 295,10 euro
- XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC 8 GB, disponibile a 319 euro
- MSI GeForce RTX 5060 8G Shadow 2X OC , disponibile su Amazon a 329 euro
- Sapphire Pulse AMD Radeon RX 9060 XT 16GB, disponibile a 368,52 euro invece di 387,97 euro
Schede video fascia media
- ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge 16 GB, disponibile a 449,69 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti 16 GB WINDFORCE MAX OC, disponibile a 466,87 euro
- PowerColor Radeon RX 7800 XT Dual-Fan 16 GB, disponibile a 470,23 euro
Schede video fascia medio-alta
- PNY GeForce RTX 5070 12 GB Triple Fan, disponibile su Amazon a 550,99 euro
- ASUS PRIME NVIDIA GeForce RTX 5070 OC Edition, disponibile a 619,50 euro invece di 849,90 euro
- Sapphire Pulse Radeon RX 9070 16 GB, disponibile a 631,42 euro invece di 674,99 euro
- XFX Radeon RX 9070 Swift OC 16 GB, disponibile a 639 euro
- Sapphire PURE Radeon RX 9070 XT 16 GB, disponibile a 676,99 euro invece di 769,99 euro
- ASRock Radeon RX 9070 XT SL 16 GB, disponibile a 681,69 euro
Schede video fascia alta
- PNY GEFORCE RTX 5070 Ti 16 GB Triple Fan, disponibile a 852,99 euro invece di 989 euro
- PNY GeForce RTX 5070 Ti OC 16 GB Triple FAN, disponibile a 865,99 euro invece di 989 euro
- ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid Core OC 16GB, disponibile a 1.140,99 euro invece di 1.256,98 euro
- MSI GeForce RTX 5080 16 GB SHADOW 3X OC, disponibile a 1.199 euro
- MSI GeForce RTX 5090 32 GB Vanguard SOC, disponibile a 2.659 euro invece di 2.749 euro
- Migliori schede video: la selezione di questo mese
- Come scegliere la scheda video: la guida pratica
- La riprova della NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti: come va con i nuovi driver dopo 6 mesi
- Intel Arc B580: è davvero buona per giocare a 1440P? Ecco cosa dicono i nostri test
- Serve davvero il PCI-E 5.0 per le nuove schede video? Ecco cosa abbiamo scoperto
