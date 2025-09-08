Il Back to School è alle porte e come ogni anno sono tante le iniziative e promozioni messe in campo da produttori e rivenditori del mondo PC per l’acquisto di nuovi sistemi, componenti e periferiche da gaming e non. In questo contesto, oggi vi segnaliamo un’interessante campagna promozionale messa in campo da ASUS attraverso una serie di rivenditori tra cui Amazon Italia.

Andando nel dettaglio, si tratta di due promozioni distinte, ROG PLAY LIKE A PRO e ASUS Back To School; la prima è rivolta ai gamer e di conseguenza ai prodotti della serie ROG (ovviamente selezionati), la seconda guarda al segmento consumer con tutti i prodotti della gamma ASUS eleggibili, compresi modelli di fascia alta.

Ora analizzeremo insieme i dettagli, ma la vera chicca di oggi la ritrovate su Amazon in quanto su alcuni prodotti già in offerta, in queste ore sarà possibile avere sostanzialmente un doppio risparmio (specifichiamo venduti e spediti da Amazon). Ma vediamo come fare il tutto.

Le migliori offerte Amazon sui prodotti ROG con cashback fino a 235 euro

Partiamo dalla prima promozione con cashback ASUS, ovvero ROG PLAY LIKE A PRO. In sostanza, tutti quegli utenti che hanno acquistato o acquisteranno un prodotto ROG eleggibile dal 30 giugno 2025 al 30 settembre 2025 potranno riscattare il loro cashback, variabile in base all’acquisto, dal 14 luglio al 14 ottobre 2025.

L’azienda ci dice che attraverso il programma principale ogni utente potrà riscattare fino a 235 euro con le periferiche ROG idonee, mentre si può richiedere un Extra Bonus iscrivendosi al programma ROG Referral; in aggiunta si potrà avere un ulteriore Extra Bonus anche condividendo il proprio codice con gli Amici. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale:

Cliccando sul link sopra, potrete verificare il regolamento e, cosa altrettanto importante, conoscere i prodotti interessati dalla promozione; inutile dire che i prodotti più costosi sono quelli con cashback più sostanzioso. Per venirvi incontro però, permettendovi di risparmiare qualcosa in più, vi lasciamo a seguire alcune offerte attualmente attive su Amazon che cumulate con la promozione ROG tagliano il prezzo finale in modo importante.

Le migliori offerte Amazon BTS sui prodotti ASUS con cashback fino a 525 euro

La promozione ASUS Back To School funziona più o meno nello stesso modo, ma in questo caso il cashback cumulabile arriva a 525 euro su un’ampia gamma di prodotti. A questo poi si aggiungono dei bonus extra per la serie ProArt con la possibilità di riscattare software Adobe e garanzie estese su prodotti ASUS ProArt a 5 anni.

In questo caso, il periodo promozionale va dal 19 agosto al 29 settembre 2025, con possibilità di riscatto dal 2 settembre 2025 al 13 ottobre 2025. A seguire trovate la landing page di questa ulteriore promozione messa in campo da ASUS, mentre come visto sopra, vi lasciamo anche qualche offerta di rilievo dove è possibile cumulare il cashback ASUS a promozioni vantaggiose messe in campo da Amazon proprio in queste ore.