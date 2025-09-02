MSI si prepara ad accogliere l’autunno con un mese di settembre ricco di promozioni e iniziative che mirano ad accaparrarsi i favori di gamer e più in generale degli utenti PC, cercando al contempo di premiare anche i clienti più fedeli che nell’ultimo periodo hanno acquistato prodotti MSI.

Abbiamo specificato “promozioni” in quanto in corso ci sono già diverse iniziative MSI molto interessanti, alcune interne, altre in collaborazione con colossi come Intel e NVIDIA, oltre che con le software house più in voga del momento.

Prima di dare uno sguardo a cosa propone l’azienda, è doveroso segnalare senza dubbio l’ultima promozione riservata ai monitor QD-OLED, una campagna denominata “Hai fatto 30 con il PC, fai 31 con QD-OLED”, attiva fino a fine settembre e che ora vedremo nel dettaglio con le altre in corso.

MSI: tutte le promozioni e i vantaggi per gli utenti più fedeli

MSI ha dato il via a “Hai fatto 30 con il PC, fai 31 con QD-OLED”, una nuova promozione estesa a tutto il mese di settembre, grazie alla quale sarà possibile integrare l’acquisto di un prodotto hardware selezionato con quello di un monitor MSI MPG QD-OLED per ricevere un buono Steam da 100 dollari.

Andando nel dettaglio, dall’1 luglio fino a oggi chi ha acquistato uno dei componenti eleggibili per l’iniziativa – tra schede madri, GPU, monitor e gaming desktop, con l’acquisto di un monitor MSI MPG QD-OLED durante il periodo della promozione potrà ricevere in omaggio il buono Steam citato sopra. Sarà sufficiente lasciare una recensione su una delle piattaforme e seguire le istruzioni indicate sulla landing page dedicata all’iniziativa:

Hai fatto 30 con il PC, fai 31 con QD-OLED

Ma non è tutto. Come anticipato sopra, l’ultima promozione rivolta ai monitor QD-OLED, si affianca ad altre iniziative che saranno valide sempre fino a fine settembre. Tra queste segnaliamo subito la campagna estiva “Cool Down, Build Up“, che consente di ricevere – fino al 30 settembre e a esaurimento scorte – un codice Steam da $100 in omaggio con l’acquisto presso i partner aderenti di una selezione di schede madri, sistemi di raffreddamento CORELIQUID, case per PC ad alte prestazioni e alimentatori con supporto PCIE 5.0. Anche qui, per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale:

Cool Down, Build Up

Sempre entro il 30 settembre, acquistando un prodotto tra quelli selezionati per la promozione Shout Out (schede madri, case, dissipatori a liquido e alimentatori di fascia alta) e lasciando una recensione sul sito su cui è stato effettuato l’acquisto, sarà possibile ricevere un codice Steam Wallet del valore di 20 dollari. Maggiori info a seguire:

Shout Out

C’è posto anche per i giochi e titoli recenti molto ambiti. Si parte con la promozione Intel Gamer Days 2025, che permette di ricevere in omaggio un codice di Battlefield 6 (e molto altro) a quanti acquisteranno entro il 14 settembre un PC desktop MEG VISION X AI con CPU Intel Core Ultra 9.

Intel Gamer Day

In chiusura, c’è infine la partecipazione di MSI alla promozione “Moltiplica il Caos“, lanciata da NVIDIA e che consente di ottenere in regalo un codice di Borderlands 4 Standard Edition a tutti quegli utenti che acquisteranno entro il 22 settembre una scheda video NVIDIA GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 (o una scheda videro RTX 50 presente in un PC desktop).

Moltiplica il Caos