Mancano ancora tre settimane all’annunciata Festa delle Offerte Prime, ma Amazon propone in queste ore due promozioni dedicate agli amanti della lettura. Sul sito sono infatti disponibili tantissimi libri in formato eBook a prezzo scontato, a partire da 1,5 euro. In più, vengono messi a disposizione tre mesi di uso gratuito di Kindle Unlimited. Scopriamo insieme come funzionano le offerte e come approfittarne.

700 eBook a partire da 1,5 euro: l’offerta Amazon per chi ama la lettura

Le ultime ore hanno visto novità interessanti in casa Amazon, con l’annuncio della Festa delle Offerte Prime per il prossimo mese e dell’evento hardware autunnale di fine settembre, nel quale potrebbero essere presentati nuovi prodotti della linea Echo e Kindle.

Non è finita qui, perché fino alla fine di settembre vengono messi a disposizione su Amazon oltre 700 eBook Kindle in promozione, a partire da 1,50 euro (anche meno, in certi casi). Le offerte Kindle del mese sono dunque parecchie, e comprendono romanzi e libri che spaziano tra ogni genere. Giusto per fare qualche esempio, ecco una selezione degli eBook in sconto fino al 30 settembre (il prezzo di partenza è quello di copertina):

Questi erano solo alcuni degli eBook in offerta su Amazon. Per consultare tutti i titoli in promozione potete seguire il link qui in basso.

Tre mesi gratis di Kindle Unlimited: ecco come ottenerli

Oltre ai tanti eBook in sconto, su Amazon troviamo un’altra promozione dedicata agli amanti della lettura: chi non ha un abbonamento Kindle Unlimited attivo o non ha usufruito di recente di periodi di prova gratuiti può attivare tre mesi senza costi aggiuntivi.

L’offerta è valida da oggi, 16 settembre, fino all’8 ottobre 2025 (cioè l’ultimo giorno della Festa delle Offerte Prime), e riguarda solo i clienti Prime idonei. Dopo i tre mesi di abbonamento gratuito a Kindle Unlimited, il rinnovo avviene automaticamente a 9,99 euro al mese, a meno di disattivazione. Come probabilmente saprete, Kindle Unlimited è un servizio che offre letture illimitate a milioni di eBook e l’accesso a un’ampia selezione di riviste, fruibili da qualsiasi dispositivo, sia Kindle che non (direttamente con l’app Kindle anche su smartphone e tablet, sia Android che iOS/iPadOS).

Per verificare se potete attivare i tre mesi gratis di Kindle Unlimited non vi resta che seguire il link qui in basso.