Una nuova truffa sta circolando negli ultimi giorni in Italia: sono diverse le segnalazioni che parlano di telefonate ricevute da un numero sconosciuto e di tentativi di spostare la conversazione su WhatsApp. “Non ti sento! Pronto?” e “Non ti sento! Chiamami su WhatsApp” sono le frasi che potreste sentire durante la telefonata con una certa Flora. Si tratta di uno stratagemma messo a punto dai malintenzionati, probabilmente per ottenere dati sensibili, soldi o credenziali.

Truffe sempre nuove: si parte con una telefonata (“Non ti sento”) e si finisce su WhatsApp

Come sicuramente saprete, i truffatori sono sempre impegnati a cercare nuovi metodi che possano risultare efficaci per carpire dati o denaro. Questa volta il trucco risulta persino più elaborato del solito, e prevede tre passaggi: il primo consiste nella sopra citata telefonata.

La voce femminile dall’altra parte sembra reale (“Pronto?”), e simula non precisati problemi con la comunicazione pronunciando frasi come “Ci sei?“, “Non ti sento! Pronto?“. Il chiaro intento è quello di incuriosire la vittima, che a questo punto viene invitata a proseguire la conversazione su WhatsApp. Qui avviene la seconda fase, nella quale cambia lo scenario: come riportato da Fanpage, che ha provato a stare al gioco, nella chat di WhatsApp risponde un bot, che restituisce frasi standard come “Mi scusi, spero di non averla disturbata“, e sostiene che il numero di telefono è molto simile a quello di un fantomatico amico.

L’interlocutrice, che si presenta come Flora, invia anche una fotografia: ritrae una ragazza giovane dai tratti vagamente orientali, quasi certamente generata dall’intelligenza artificiale. Dopo ulteriori interazioni, suggerisce di passare a un altro numero, dove cambia nuovamente lo scenario. Questa volta sembra che l’interlocutrice non sia più un bot, ma una persona reale, che risponde rapidamente e assicura di essere una persona vera: “Potremmo scambiarci qualche foto per conoscerci meglio” è solo una delle frasi utilizzate per cercare di acquisire la fiducia della vittima.

Non è esattamente chiaro quale sia lo scopo finale di tutto ciò, ma è molto probabile che l’obiettivo siano dati sensibili o soldi. Potrebbe trattarsi di una di quelle truffe “romantiche”, oppure di tentativi più elaborati del solito per acquisire credenziali o dati personali.

Come difendersi da queste truffe?

Si tratta solo di un nuovo metodo per fregare le persone, che si aggiunge ai vari finti incidenti con finti parenti che chiedono aiuto, e ai finti corrieri che devono consegnare finti pacchi che vanno tanto di moda di questi tempi. Non fornite mai dati personali e sensibili a contatti che non conoscete: nel dubbio, fate tutte le verifiche del caso prima di procedere (chiamare direttamente il presunto parente coinvolto, la vostra banca e così via).

Non c’è molto da consigliare su come difendersi da queste truffe nello specifico. Evitate di dare seguito alla telefonata con Flora, non andate oltre nella conversazione e segnalate il numero di telefono con gli strumenti messi a disposizione da WhatsApp (ed eventualmente dal dialer telefonico dello smartphone).

Vi è già capitato di imbattervi in questa nuova truffa? Raccontateci la vostra esperienza.

