Manca ormai poco più di un giorno alla presentazione ufficiale “Awe Dropping” di Apple direttamente da Cupertino, che vedrà come protagonisti assoluti i nuovi modelli della serie iPhone 17, comprendendo il modello standard, iPhone 17 Pro (e fratello maggiore iPhone 17 Pro Max) e l’inedito ultrasottile iPhone 17 Air, che farà concorrenza al recente Samsung Galaxy S25 Edge. Nel frattempo, nuovi leak suggerirebbero la presenza di Apple Watch SE 3, il nuovo modello di smartwatch entry-level, allo stesso evento e non solo: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Apple Watch SE 3: annuncio all’evento del 9 settembre?

Apple Watch SE 3 sarà annunciato ufficialmente in occasione dell’evento di Apple previsto per domani sera, alle ore 19 locali italiane: sarebbero queste le recente dichiarazioni di un profilo privato sul social network X. Il processore del nuovo modello di smartwatch entry-level dovrebbe presentare un’architettura del tutto simile a quanto già visto in precedenza con i chip S9 e S10. A questo si aggiungerebbero poi Apple Watch 11 e Apple Watch Ultra 3, dedicato alle condizioni estreme, con un chip dall’architettura simile per entrambi.

Ricordiamo che l’anno scorso Apple Watch Series 10 fu l’unico modello presentato in occasione del keynote, con l’introduzione di una nuova colorazione in Titanio Nero per gli altri due. Ricordiamo infatti che la serie SE di Apple Watch, stando almeno a quanto visto finora con le generazioni precedenti, viene aggiornata con una cadenza di circa due anni.

Sempre a detta dell’informatore di cui sopra, i nuovi modelli di iPad Pro con chip proprietario M5 dovrebbero essere presentati entro la fine dell’anno, verosimilmente nel mese di ottobre.

Come al solito vi ricordiamo che si tratta, almeno per ora, di pure e semplici indiscrezioni che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia produttrice di Cupertino. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime ore.