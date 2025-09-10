La presentazione degli iPhone 17 ha segnato un importante passo avanti per la gamma Apple, con cambiamenti che finalmente si fanno sentire anche sui modelli non Pro. Dopo anni di critiche, Apple ascolta le richieste degli utenti, portando miglioramenti molto attesi su hardware, autonomia e display. Confrontiamo in dettaglio iPhone 17 e iPhone 16, analizzando tutte le differenze tecniche, le novità estetiche, i prezzi aggiornati e, soprattutto, quale dei due conviene acquistare oggi.

Schede tecniche a confronto: Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 16

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Design e display: il salto che aspettavano tutti

La principale rivoluzione tra iPhone 17 e iPhone 16 riguarda il display. Mentre iPhone 16 si fermava a un OLED da 6,1″ a 60 Hz, il nuovo iPhone 17 offre un Super Retina XDR OLED più grande da 6,3 pollici, con refresh rate adattivo ProMotion da 1 a 120 Hz e supporto always-on. La luminosità di picco in esterna raggiunge i 3.000 nit, ulteriore salto in avanti per la visibilità all’aperto. Il display Super Retina XDR con la tecnologia LTPO di iPhone 17, assicura una regolazione dinamica e intelligente della frequenza di aggiornamento da 1 a 120 Hz, a tutto vantaggio della fluidità e risparmio energetico. Grazie all’ottimizzazione dello schermo e al contrasto raddoppiato rispetto a prima, la visione di contenuti multimediali e giochi risulta immersiva anche all’aperto.

Il vetro frontale Ceramic Shield 2 aggiunge robustezza e resistenza ai graffi, mentre Apple introduce un nuovo trattamento anti-riflesso. Le cornici sono sottili e la scocca resta in alluminio, disponibile nelle colorazioni Lavanda, Salvia, Azzurro Nebbia, Bianco e Nero.

Hardware e prestazioni: A19 per Apple Intelligence

iPhone 17 monta il nuovissimo chip Apple A19 realizzato a 3 nm di terza generazione, capace di offrire prestazioni più spinte e una gestione energetica superiore. La CPU è a 6 core, GPU a 5 core e una NPU a 16 core apre al pieno supporto delle funzioni AI di Apple Intelligence introdotte con iOS 26. La dotazione di RAM resta di 8 GB, ma col nuovo processore il multitasking e le animazioni beneficiano finalmente della fluidità a 120 Hz. Il predecessore, iPhone 16, utilizza il chip A18 (sempre 3 nm ma meno efficiente), affiancato da 8 GB di RAM.

La vera svolta dell’A19, rispetto all’A18 di iPhone 16, si noterà soprattutto nell’uso prolungato e nelle operazioni più intensive: la camera di vapore integrata nei modelli superiori permette di mantenere le temperature basse anche sotto stress, come nel gaming, nell’editing video o durante sessioni frequenti di IA generativa. L’efficienza del nuovo processo produttivo a 3 nm, affiancata a cache più ampia e acceleratori neurali dedicati in ogni core della GPU, consentirà non solo prestazioni più elevate ma anche una maggiore durata della batteria, senza compromessi in termini di fluidità.

Un altro vantaggio chiave dell’A19 sta nella gestione delle attività legate all’intelligenza artificiale: la NPU a 16 core permette il funzionamento di modelli linguistici e grafici avanzati direttamente on-device, garantendo privacy e velocità senza precedenti per la categoria. Grazie a Apple Intelligence, gli utenti possono accedere a funzioni di traduzione simultanea, editing intelligente delle foto, automazioni evolute e suggerimenti contestuali senza attendere processi cloud: un salto evidente che renderà iPhone 17 non solo più veloce, ma anche più “intelligente” dell’analogo iPhone 16 equipaggiato con A18.

# iPhone 17 iPhone 16 Anno 2025 2024 Dimensioni 149,6 x 71,5 x 7,95 mm 147,6 x 71,6 x 7,8 mm Peso 177 g

170 g Materiali vetro (fronte e retro)

alluminio (frame laterale) vetro (fronte e retro)

alluminio (frame laterale) Certificazione IP68 (fino a 6m per 30 minuti) Display Super Retina XDR OLED

120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nit (tipica), 3000 nit (picco) Super Retina XDR OLED

60 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nit (tipica), 2000 nit (picco) Diagonale 6,3 pollici

6,1 pollici

Risoluzione 1206 x 2622 pixel 1179 x 2556 pixel Protezione Ceramic Shield 2 Ceramic Shield Capacità 256 – 512 GB 128 – 256 – 512 GB Autonomia 30 ore di riproduzione video 22 ore di riproduzione video Fotocamere Posteriori 48 + 48 MPx

Frontale 18 MPx Posteriori 48 + 12 MPx

Frontale 12 MPx Processore A19

CPU 6-Core

GPU 5-Core

Neural 16-Core A18

CPU 6-Core

GPU 5-Core

Neural 16-Core

Fotocamere: nuovi sensori e selfie da record

Anche il comparto fotografico riceve un upgrade importante su iPhone 17. Sul retro troviamo una dual camera con sensore principale e ultra-grandangolare da 48 MP, rispetto ai 48 + 12 MP di iPhone 16. L’introduzione di questa doppia 48 MP anche sulla ultra-grandangolare segna un miglioramento non solo nella risoluzione ma anche nella gestione della luce e nei dettagli in condizioni complesse, come il controluce o le scene ad alta gamma dinamica. Il nuovo motore fotografico Photonic Engine utilizza machine learning e algoritmi evoluti per combinare più scatti in tempo reale, offrendo colori più fedeli, meno rumore e una fedeltà cromatica superiore rispetto alla precedente generazione. Questo si traduce in scatti ultra-wide dettagliati, utili sia per paesaggi che per foto di gruppo, senza il solito “slittamento” verso i bordi che si nota sulle lenti meno sofisticate.

Sul versante video, iPhone 17 innova ulteriormente: oltre alla registrazione 4K HDR anche con la fotocamera anteriore, debutta la modalità Dual Capture che consente la registrazione simultanea con la camera frontale e posteriore, ideale per vlog, interviste o contenuti social. Le funzioni di stabilizzazione video sono state migliorate grazie ai nuovi algoritmi di intelligenza artificiale, rendendo fluide anche le riprese più movimentate. Il risultato è uno smartphone che, per qualità e versatilità nella fotografia mobile, riduce sempre più le distanze rispetto alle camere dedicate, diventando una soluzione di riferimento per creator e utenti appassionati.

La rivoluzione vera è poi sul fronte selfie: la nuova Center Stage Camera da 18 MP sostituisce la 12 MP precedente, offrendo riprese video 4K HDR e migliori performance per chi utilizza molto le app di videochiamata. Non manca la sensoristica Face ID e tutte le funzioni Portrait e modalità Cinema di Apple. La nuova Center Stage Camera da 18 MP si distingue anche per l’innovativo sensore quadrato, che permette di catturare più area rispetto ai classici formati 4:3 o 16:9, garantendo così inquadrature più flessibili e adattive in tempo reale. Grazie alla combinazione di hardware avanzato e intelligenza artificiale, il sistema rileva automaticamente il numero di persone presenti e regola l’inquadratura per mantenerle sempre a fuoco e al centro anche durante i movimenti, offrendo transizioni morbide e un’esperienza visiva quasi cinematografica, senza bisogno di ruotare manualmente il telefono o regolare lo zoom digitale. Questo consente di ottenere selfie e video perfetti sia in modalità verticale che orizzontale, rendendo l’iPhone 17 una scelta ideale per creator, appassionati di videochiamate e fotografie di gruppo, con risultati professionali in qualsiasi situazione.

Connettività e batterie: Wi-Fi 7, autonomia da record e ricarica super

iPhone 17 segna un deciso passo avanti nella connettività grazie al nuovo chip proprietario Apple N1, che integra connettività Wi-Fi 7 (802.11be) con tecnologia MIMO 2×2, Bluetooth 6 e supporto per la rete Thread, pensata specificamente per la domotica. Questo chip sostituisce i componenti precedenti di fornitori esterni, aumentando l’efficienza delle connessioni, la stabilità e la velocità, soprattutto in ambienti affollati e congesti. La rete Thread consente di collegare e controllare in modo più efficiente i dispositivi smart della casa, facendo dell’iPhone 17 un vero e proprio hub centrale per la domotica Apple, con interoperabilità migliorata e compatibilità futura estesa.

Dal punto di vista energetico, la batteria di iPhone 17 garantisce un’autonomia decisamente migliore: fino a 30 ore di riproduzione video, grazie all’ottimizzazione congiunta del chip A19 e di iOS 26. Il miglioramento rispetto ai 22 ore dell’iPhone 16 è netto e rende il nuovo melafonino adatto anche agli utenti più esigenti. La ricarica rapida con filo arriva fino a 40W, quasi raddoppiando la potenza rispetto ai 25W precedenti, e quella wireless sfrutta la tecnologia MagSafe e Qi2 fino a 25W, dimezzando i tempi di ricarica. Sono inoltre disponibili nuove soluzioni accessorie MagSafe, come batterie esterne sottili e cover con integrazione energetica, che estendono ulteriormente la durata senza sacrificare il design ultraglamour del dispositivo.

Software e funzioni esclusive

Oltre al nuovo design raffinato e alle prestazioni hardware migliorate, iPhone 17 introduce con iOS 26, che arriverà però anche su iPhone 16, una serie di funzionalità software esclusive legate all’intelligenza artificiale e Apple Intelligence, che ne esaltano l’esperienza d’uso. La novità principale è la feature Visual Intelligence, che consente di riconoscere automaticamente ciò che appare sullo schermo per fornire suggerimenti contestuali, informazioni e azioni rapide, tutto in modo privacy-friendly, grazie a modelli on-device potenti supportati dal Neural Engine potenziato. Questo si traduce in un’interazione più intelligente con le app di sistema e quelle di terze parti, migliorando la produttività e semplificando le operazioni quotidiane.

Altro punto di forza è la live translation nativa, che permette di tradurre testo e audio in tempo reale nelle app Messaggi, FaceTime e Telefono, rendendo la comunicazione cross-lingua più fluida e naturale. Questa funzione, riservata a iPhone 17 grazie al nuovo chip A19 e al suo hardware AI avanzato, rappresenta un significativo passo avanti nella connettività globale e nell’accessibilità. Pur essendo presente l’intera gamma di funzioni di sicurezza come Emergency SOS e Rilevamento incidenti, e la compatibilità con gli accessori MagSafe, è evidente che iPhone 17 con iOS 26 è pensato come la prima scelta per chi vuole sfruttare al meglio le potenzialità dell’ecosistema Apple in chiave intelligente e innovativa.

Prezzi in Italia

Con iPhone 17, Apple ha scelto una strategia di pricing piuttosto aggressiva per il nostro mercato: sparisce il taglio da 128 GB, si parte da 979 euro per 256 GB, o 1.229 euro per 512 GB. Per confronto, iPhone 16 base (128 GB) veniva lanciato allo stesso prezzo ossia 979 euro, ma con specifiche inferiori e meno storage. Nota dolente per chi ama lo schermo grande l’assenza quest’anno della versione Plus di iPhone 17 che dunque non viene proposta al pubblico.

iPhone 17 vs iPhone 16

Taglio da 256 GB al prezzo di 979 euro (iPhone 17) e 1109 euro (iPhone 16) Taglio da 512 GB al prezzo di 1229 euro (iPhone 17) e 1359 euro (iPhone 16)



Grazie ad Amazon e ad altre offerte delle principali catene dell’elettronica di consumo, è possibile acquistare uno degli iPhone 15 “base” risparmiando ulteriormente rispetto al nuovo prezzo di listino scelto da Apple.

iPhone 17 imposta un nuovo punto di riferimento per Apple in questa fascia di prezzo e non solo: display fluido a 120 Hz, autonomia molto migliorata, selfie camera da top di gamma e prezzo coerente già dal taglio da 256 GB. iPhone 16 resta una scelta valida solo per chi trova offerte particolarmente vantaggiose sul mercato dell’usato o del ricondizionato, oppure non ha reale interesse per display e fotocamera avanzati. Per chi cerca uno smartphone longevo, potente, pronto all’intelligenza artificiale e con ricarica veloce, iPhone 17 è una scelta praticamente obbligata, rappresentando il migliore iPhone “base” mai proposto da Apple, finalmente all’altezza anche delle richieste più esigenti nel 2025.