Il colosso dell’arredamento IKEA già da anni si è avvicinato al settore smart home, lanciando vari dispositivi dedicati a chi desidera rendere la propria casa un po’ più intelligente e ha già reso noto che nel corso del 2026 aggiornerà la propria offerta con nuovi interessanti prodotti.

Terminata la collaborazione con Sonos, IKEA ha deciso di concentrarsi su prodotti che utilizzino lo standard wireless Thread e che possano essere integrati direttamente nei sistemi esistenti tramite il protocollo Matter.

Cosa possiamo aspettarci da IKEA nel 2026 per la smart home

All’inizio del prossimo anno il colosso dell’arredamento ha in programma il lancio oltre 20 device per il settore smart home, ai quali se ne aggiungeranno altri in primavera.

IKEA ha di recente aggiornato il centro di controllo DIRIGERA per supportare pienamente lo standard Matter e consentire l’integrazione di prodotti di altre aziende, mettendo da parte Zigbee.

E così i nuovi dispositivi potranno integrarsi nelle principali piattaforme attualmente disponibili, come Apple Home, Google Home, Amazon Alexa o Samsung SmartThings, il tutto senza l’app IKEA.

Tra le novità in arrivo a gennaio 2026 vi sono il sensore di temperatura interna TIMMERFLOTTE (mostra la temperatura e il livello di umidità su un piccolo schermo ed è alimentato da due batterie AAA), un sensore chiamato ALPSTUGA che misurerà diversi parametri ambientali e il rilevatore di movimento MYGGSPRAY.

Ed ancora, tra le novità in arrivo (in primavera) vi sono la presa esterna TOFSMYGGA, la presa interna GRILLPLATS e il sensore per porte e finestre MYGGBETT.

Infine, IKEA amplierà la propria offerta smart home con i telecomandi BILRESA con e senza rotellina di scorrimento e con numerose nuove lampadine LED con diversi attacchi e potenze.

In sostanza, per gli appassionati IKEA il 2026 si appresta ad essere un anno scoppiettante.