Yale ha scelto IFA 2025, in particolare la Quantum Galerie di Berlino, per annunciare una importante novità, pensata soprattutto per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle smart lock. Si chiama Yale Smart Lock Linus L2 Lite e arriverà sui mercati internazionali, incluso quello italiano, nel mese di dicembre a un prezzo decisamente competitivo.

Abbiamo avuto modo di scoprirla in anteprima nel corso di un evento riservato alla stampa, verificando la bontà della proposta Yale. In attesa di poterla provare a fondo vi raccontiamo perché è decisamente interessante.

Semplificare la quotidianità

Yale Smart Lock Linus L2 Lite nasce grazie al feedback degli utenti e alle richieste di un modello più semplice, senza tanti fronzoli e funzioni che potrebbero spaventare un utente alle prime armi. Questo ovviamente non significa che ci troviamo di fronte a un prodotto che rinuncia alla sicurezza in favore della semplicità, tutt’altro.

Tutto nasce dal processo di installazione, semplice e veloce, senza bisogno di forare la porta né tantomeno di sostituire il cilindro esistente. Tutto quello che dovete fare prima di acquistare Linus L2 Lite è verificare che sia possibile aprire la porta dall’esterno usando la chiave anche quando un’altra chiave è inserita nella toppa interna.

Una volta installata e configurata la serratura potrete sfruttare la tecnologia KeySense, premendo il pulsante sulla serratura per aprirla, un’operazione che vi farà risparmiare un sacco di tempo al mattino, quando solitamente i minuti sono contati. E con una pressione prolungata del tasto è possibile bloccare la porta uscendo, con un timer che si attiva solo quando la porta viene effettivamente chiusa. Anche in questo caso un notevole risparmio di tempo, con la tranquillità che la porta è chiusa.

Quando rientrate in casa la serratura può essere sbloccata automaticamente quando il vostro smartphone si avvicina alla serratura, senza che ci sia bisogno di chiavi o applicazioni. Per semplificare le operazioni di accesso è possibile abbinare un Tastierino Smart Yale, da acquistare separatamente, una soluzione perfetta per consentire ai propri familiari di accedere anche senza una chiave fisica e senza dover installare l’applicazione sul proprio smartphone.

La serratura è completamente invisibile dall’esterno, a meno ovviamente di non usare un tastierino smart, così da garantire una maggior protezione contro i tentativi di intrusione. Yale Smart Lock Linus L2 Lite è inoltre protetta da una crittografia avanzata che impedisce accessi non autorizzati, mentre l’account Yale è protetto con autenticazione a due fattori, per avere un ulteriore livello di sicurezza.

La nuova serratura si collega allo smartphone tramite Bluetooth ma è compatibile anche con Matter tramite Thread, così da poter essere integrata con le principali applicazioni dedicate alla smart home. È inoltre possibile controllare lo stato della serratura, visionare la cronologia degli accessi e aprire o chiudere la serratura da remoto installando ConnectX WiFi Bridge Yale, che offre la connessione al WiFi di casa. A differenza del modello standard, la versione Lite di Linus L2 è alimentata con batterie non ricaricabili che offrono un’autonomia media di circa sei mesi.

Prezzo e disponibilità

Yale Smart Lock Linus L2 sarà disponibile a partire dal 3 dicembre al prezzo di listino di 139 euro sullo store ufficiale e nei negozi fisici e online selezionati. Due le colorazioni tra cui scegliere, nera e silver, per adattarsi al meglio alla vostra casa.