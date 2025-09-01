Zepp Health continua a investire sul suo Amazfit Helio Strap, un fitness tracker che in pochi mesi ha ricevuto diversi aggiornamenti mirati a raffinare le metriche e l’affidabilità del monitoraggio; l’ultima versione del firmware, la 3.2.8.3, è in fase di distribuzione e introduce alcune novità molto interessanti per chi utilizza il dispositivo soprattutto in ottica sportiva, oltre a piccole ma utili funzionalità pensate per semplificare la gestione quotidiana.

Le novità dell’aggiornamento 3.2.8.3 di Amazfit Helio Strap

La novità più rilevante riguarda l’introduzione della frequenza cardiaca di recupero nei registri degli allenamenti, dopo ogni esercizio Helio Strap sarà in grado di indicare quanto rapidamente il cuore torna ai livelli basali, un parametro utilizzato da tempo dai brand più affermati e che rappresenta un indicatore chiave dello stato di forma e della capacità aerobica.

Per poter consultare questi dati all’interno della cronologia delle attività, gli utenti dovranno aggiornare anche l’app Zepp almeno alla versione 9.12.9, condizione indispensabile per la piena compatibilità.

Un’altra aggiunta riguarda la possibilità di riavviare il dispositivo direttamente dall’app Zepp, può sembrare una piccolezza, ma chi ha avuto a che fare con piccoli malfunzionamenti o problemi di sincronizzazione sa quanto possa essere fastidioso dover ricorrere ai pulsanti fisici del cinturino; ora invece, sarà possibile gestire tutto da smartphone, rendendo il processo molto più rapido e comodo.

Zepp Health ha inoltre rivisto l’algoritmo relativo alla stima delle calorie bruciate, dopo che diversi utenti avevano segnalato valori non sempre realistici, soprattutto nelle sessioni più lunghe. Con questo aggiornamento i numeri dovrebbero risultare più coerenti con lo sforzo effettivo, permettendo così di avere un quadro più preciso dell’attività svolta.

Vale la pena ricordare che solo poche settimane fa era stata rilasciata la versione 3.1.8.2, focalizzata sull’ottimizzazione dei dati di frequenza cardiaca e del monitoraggio del sonno, oltre a una serie di correzioni riguardanti il Bluetooth, il rilevamento automatico dell’attività e la funzione BioCharge. In generale, Zepp Health sta mantenendo un ritmo piuttosto costante di aggiornamenti per Helio Strap, segno evidente della volontà di migliorare progressivamente l’affidabilità del prodotto e di portarlo sempre più vicino ai competitor di fascia alta.

In definitiva, l’aggiornamento alla versione 3.2.8.3 di Amazfit Helio Strap arricchisce ulteriormente un prodotto già apprezzato da chi cerca un fitness tracker leggero, versatile e in continua evoluzione; la frequenza cardiaca di recupero rappresenta un valore aggiunto importante per gli sportivi, il riavvio remoto semplifica la gestione e la revisione dell’algoritmo calorico risponde alle esigenze pratiche degli utenti.

Come sempre, il rollout dell’aggiornamento potrebbe richiedere alcuni giorni per raggiungere tutti gli utenti, chi fosse in possesso del dispositivo non dovrà fare altro che attendere.