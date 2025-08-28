A pochi giorni dall’inizio di IFA 2025, Amazfit lancia chiari indizi su quello che potrebbe essere presentato nel corso di un evento che si terrà proprio a Berlino il 5 settembre. Con un post sulla pagina Instagram dell’account Amazfit delle Filippine, il brand ha mostrato le prime immagini di Amazfit T-Rex 3 Pro, il successore di Amazfit T-Rex 3, il modello presentato proprio a IFA lo scorso anno (qui trovate la nostra recensione).

La compagnia asiatica sembra pronta a stupire nuovamente con alcune novità, prima fra tutte la disponibilità di una seconda variante, meno “massiccia” rispetto al design tradizionale.

Amazfit T-Rex 3 Pro

Il post lancia qualche indizio senza però svelare troppo del nuovo smartwatch Amazfit, che sarà disponibile in due varianti. Una con quadrante da 48 millimetri, che riprende un design diventato ormai iconico e ripreso in modo quasi integrale dal modello precedente. La seconda variante, con quadrante da 44 millimetri, strizza invece l’occhio al recentissimo Amazfit Balance 2 (qui trovate la nostra recensione), con un design più sobrio, anche se la corona color oro potrebbe far storcere il naso a qualcuno.

Per entrambi i modelli sembrano essere previste (almeno) due colorazioni, con la variante da 48 millimetri pronta a farsi notare con una ghiera color oro decisamente vistosa, soprattutto considerando il bracciale nero. Sarà interessante vederla di persona per giudicare meglio l’effetto reale.

I nuovi smartwatch saranno realizzati in titanio, con altoparlante (e presumibilmente anche microfono) integrati, torcia LED a due colori e diverse funzioni dedicate agli avventurieri. Oltre alle mappe consultabili online, i nuovi Amazfit T-Rex 3 Pro permetteranno anche di pianificare il percorso e ricalcolare la rotta da seguire nel caso l’utente dovesse deviare rispetto al tracciato originario.

Al momento il post Instagram è stato rimosso, qui sotto trovate comunque lo screenshot, ma ci sono buone possibilità che la nuova gamma di smartwatch venga presentata nei prossimi giorni a Berlino.

Tra le novità che dovremmo vedere sulla nuova serie di smartwatch anche il vetro zaffiro, che andrà a sostituire il classico Gorilla Glass, con Amazfit che ha portato questa miglioria sull’intera gamma, da Active 2 a Balance 2. Tra le funzioni che saranno incluse vale la pena segnalare BioCharge, che ha fatto il suo debutto con Helio Strap (qui la nostra recensione), che aiuterà l’utente a capire meglio il proprio stato di forma e valutare il momento più opportuno per allenarsi.

Le due varianti differiranno, stando ad alcune anticipazioni, anche per la batteria: 700 mAh per la versione da 48 mm, con 25 giorni di autonomia, e 640 mAh per la versione da 44 mm, con una autonomia di circa 19 giorni. Dati molto interessanti, in linea con quelli del modello dello scorso anno. Una nota anche per lo schermo, che sul modello da 48 mm utilizzerà un pannello AMOLED con luminosità di picco di ben 3.000 nit, il 50% in più rispetto a T-Rex 3.

Al momento si tratta di speculazioni che andranno ovviamente confermate nel corso dei prossimi giorni.