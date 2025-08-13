Amazfit continua a supportare in modo costante uno dei suoi ultimi arrivati: nuovo aggiornamento in distribuzione per Amazfit Helio Strap, il fitness tracker senza schermo pensato per il tracciamento dell’attività fisica e il monitoraggio dei parametri vitali. Scopriamo insieme quali sono le novità in arrivo.

Segui AMAZFIT Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Novità aggiornamento Amazfit Helio Strap

Amazfit Helio Strap è stato lanciato solo alla fine di giugno, ma durante le scorse settimane ha già ricevuto diversi aggiornamenti. Con la versione 3.1.2.3 della fine di luglio, ossia la più recente prima di questa, il produttore aveva ottimizzato il riconoscimento automatico dell’attività, migliorato i calcoli del punteggio energetico BioCharge e integrato il supporto alla visualizzazione in tempo reale dei cambiamenti nella frequenza cardiaca con l’app Zepp.

In distribuzione in queste ore c’è un ulteriore aggiornamento: si tratta della versione 3.1.8.2, che si concentra sul miglioramento della precisione del monitoraggio degli allenamenti e sul sonno, al contempo risolvendo alcuni bug segnalati dagli utenti in queste settimane. Richiede un download di quasi 2,5 MB.

La novità più consistente riguarda l’algoritmo di monitoraggio della frequenza cardiaca: ora gli utenti possono contare su un monitoraggio più affidabile durante gli allenamenti e sulla soluzione a un problema di mancata rilevazione dei dati durante le sessioni ad alta intensità.

Come anticipato, ci sono passi avanti anche per il monitoraggio del sonno: alcuni utenti avevano segnalato punteggi evidentemente errati, e il nuovo firmware va a correggere e ricalibrare tali punteggi, utilizzando input aggiuntivi come le fasi REM e la variabilità della frequenza cardiaca.

Inoltre, Amazfit è andata a risolvere un problema con il chip che causava interruzioni del rilevamento sia della frequenza cardiaca sia del sonno, e a risolvere un bug riguardante la connettività Bluetooth; quest’ultimo poteva in particolare influire sulla sincronizzazione se il cinturino risultava associato a più dispositivi o se veniva lasciato inutilizzato per periodi di tempo prolungati. Il changelog nomina altri bugfix generici, ma senza entrare nel dettaglio.

Non sappiamo se Amazfit Helio Strap proseguirà con questo supporto mensile o meno, ma quel che è certo è che il tracker ha già accolto tre aggiornamenti significativi dall’uscita. A proposito di novità: qualora vi fosse sfuggito, i giorni scorsi ha fatto il suo esordio Helio Arm Band, un’estensione opzionale pensata per sfruttare Helio Strap sulla parte superiore del braccio invece che al polso.

Come aggiornare Amazfit Helio Strap

L’aggiornamento qui sopra è in distribuzione, ma potrebbe volerci ancora qualche ora o giorno prima di vederlo in Italia. Per controllare, potete aprire l’app Zepp dallo smartphone collegato, accedere alla scheda profilo, selezionare il dispositivo, scorrere e selezionare la voce “Aggiornamento di sistema”. In caso di esito negativo potete riprovare tra qualche ora o giorno.