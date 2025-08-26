Nelle ultime ore Amazfit ha acceso i riflettori su alcuni nuovi accessori dedicati al suo ecosistema indossabile, si tratta nello specifico di cinturini inediti per lo smartwatch Active 2 e nuove colorazioni per il fitness tracker Helio Strap, protagonisti di alcuni post comparsi sui canali social ufficiali del brand con la tennista Jasmine Paolini come testimonial.

Metallo e nuove colorazioni per i cinturini Amazfit

Partendo dallo smartwatch, il video pubblicato dall’azienda mostra un cinturino in metallo dal look decisamente più elegante rispetto alle tradizionali soluzioni in silicone; si tratta di un bracciale a più maglie con chiusura pieghevole, caratterizzato da inserti argentati all’esterno e dorati al centro, un accessorio che sembra pensato per dare all’Amazfit Active 2 un aspetto più vicino a quello di un orologio classico da polso.

Accanto a questo vengono mostrati anche tre nuovi cinturini in silicone colorato, ideali per chi preferisce un look più sportivo e informale; uno di questi è la variante Blush da 20 mm già disponibile nello store online del brand, mentre le versioni azzurra e blu scuro non risultano al momento acquistabili, lasciando intendere che possano arrivare solo nei prossimi mesi.

Le novità non riguardano solo lo smartwatch di Amazfit, nello stesso contenuto social appare infatti un inedito cinturino rosa chiaro in nylon con chiusura a velcro, pensato per il fitness tracker Helio Strap; non è chiaro se si tratti di un modello destinato alla vendita su larga scala o semplicemente di un’edizione speciale a supporto delle campagne promozionali.

A questo si aggiunge la riapparizione della variante bianca, già avvistata nei mesi scorsi e secondo le indiscrezioni attesa ufficialmente per la fine di settembre; anche in questo caso tuttavia, manca ancora una conferma ufficiale da parte di Amazfit sulle tempistiche precise.

In sintesi, tra cinturini metallici di fascia più elegante e cinturini in silicone per chi non vuole rinunciare alla praticità, Amazfit sembra intenzionata ad ampliare ulteriormente la gamma di personalizzazioni per i propri indossabili, offrendo agli utenti più possibilità di scelta in base a stile e contesto d’uso.

Gli utenti interessati dovranno però attendere ancora, al momento non ci sono informazioni ufficiali sulla disponibilità effettiva dei nuovi accessori, né per lo smartwatch Active 2 né per l’Helio Strap; ne sapremo probabilmente di più nelle prossime settimane.