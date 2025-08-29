Se state valutando l’acquisto di una nuova scheda video, per giocare, lavorare, o per un utilizzo misto che comprende anche task più impegnativi, rimanete con noi perché abbiamo selezionato per voi le migliori offerte disponibili oggi su Amazon.
Come di consueto c’è l’imbarazzo della scelta, gli sconti non mancano, ma sono diversi anche i prodotti al minimo storico o a un prezzo particolarmente vantaggioso rispetto ad alte piattaforme. La nostra è ovviamente una selezione personale, utile se avete qualche dubbio dell’ultimo minuto ma anche se cercate di risparmiare il più possibile, magari per investire su altre componenti.
Indice:
Le migliori schede video da acquistare oggi su Amazon
Mantenendo inalterato il nostro approccio, a seguire troverete una scrematura vera e propria delle schede video più convenienti su Amazon e, cosa altrettanto importante, per tutte le fasce di prezzo, sia AMD che NVIDIA, compresa la recentissima GeForce RTX 5050.
Schede video fascia bassa
- MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS OC 8 GB Bianca, disponibile a 210,27 euro invece di 225 euro
- XFX SPEEDSTER SWFT210 Radeon RX 7600 Gaming 8 GB, disponibile a 249 invece di 299 euro
- Zotac GeForce RTX 5050 8 GB Solo Single-Fan, disponibile a 256,99 euro
- Intel Arc B580 Limited Edition 12 GB, disponibile a 293 euro
- XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC 8 GB, disponibile a 319 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8 GB, disponibile su Amazon a 327 euro invece di 336,50 euro
- XFX Swift AMD Radeon RX 9060 XT OC 16 GB, disponibile a 389 euro
Schede video fascia media
- MSI GeForce RTX 5060 Ti Inspire 2X OC 16 GB, disponibile a 459 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Ventus 2X OC PLUS, disponibile a 475 euro
- XFX Speedster QICK 319 Core Edition Radeon RX 7800 XT 16 GB, disponibile a 519 euro
- XFX Radeon RX 7800 XT Speedster Qick 319 16 GB, disponibile a 519 euro
Schede video fascia medio-alta
- PNY GeForce RTX 5070 12 GB Triple Fan, disponibile su Amazon a 562 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5070 12 GB WIndoForce OC SFF, disponibile a 589,99 euro invece di 667,95 euro
- Sapphire Pulse Radeon RX 9070 16 GB, disponibile a 629,02 euro invece di 674,99 euro
- XFX Radeon RX 9070 Swift OC 16 GB, disponibile a 639 euro
- XFX Radeon RX 9070 XT 16 GB Swift Gaming, disponibile a 709 euro
- ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 GB, disponibile a 691,99 euro invece di 757 euro
Schede video fascia alta
- PNY GeForce RTX 5070 Ti OC 16 GB Triple FAN, disponibile a 827 euro invece di 989 euro
- KFA2 GeForce RTX 5070 Ti EX Gamer 16 GB, disponibile a 859 euro
- KFA2 GeForce RTX 5080 1-Click OC, disponibile a 1.149 euro
- ASUS GeForce RTX 5080 16 GB Prime OC, disponibile a 1.199,99 euro invece di 1.557 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5090 32 GB WindForce OC, disponibile a 2.349 euro
