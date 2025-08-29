Se siete alla ricerca di un notebook, versatile, moderno e soprattutto con un buon rapporto qualità/prezzo, oggi vi segnaliamo un’ottima promozione per l’Acer Swift 14 AI. Il laptop Acer con display da 14″ è in offerta in queste ore su Amazon, un’occasione da non perdere vista la campagna di cashback messa in campo da Acer che permette di risparmiare ulteriori 200 euro con l’acquisto di un prodotto idoneo (inclusi i notebook ovviamente).

Acer Swift 14 AI era passato nella redazione di TuttoTech lo scorso inverno, con risultati possiamo dire abbastanza buoni considerando che montava il SoC Qualcomm Snapdragon X Plus e non il modello di punta Snapdragon X Elite. La variante in offerta oggi su Amazon tuttavia, utilizza una più potente piattaforma Intel Lunar Lake con processori Core Ultra serie 200V, valida ricordiamo anche per quanto concerne il reparto grafico.

Ma vediamo insieme come funziona il tutto e cosa offre questo notebook, collocato ricordiamo nella fascia media del segmento consumer, per intenderci a quota 1.000-1.100 euro.

Acer Swift 14 AI: notebook Intel Lunar Lake, efficiente e pronto per l’AI

Come anticipato poco sopra, conosciamo bene Acer Swift 14 AI, una soluzione che oltre a puntare tutto sulla piattaforma Intel Lunar Lake, si fa notare senza dubbio per l’ottimo display OLED da 14″ (WUXGA), sicuramente un valore aggiunto di non poco conto.

Si tratta di un PC Copilot+ che riesce a sfruttare tutte le più recenti funzionalità di Windows 11 accelerate con l’AI grazie alla presenza di una NPU dedicata. Il modello in offerta su Amazon prevede un processore Intel Core Ultra 7-258V abbinato a 32 GB RAM e un SSD da 1 TB, capace insomma di svolgere anche task piuttosto impegnativi.

Curato nel design, semplice e lineare ma sempre con un occhio di riguardo alla qualità, Acer Swift 14 AI può sfruttare al meglio le peculiarità delle CPU Intel Lunar Lake, sia in fatto di capacità di espansione e connettività (vedi Thunderbolt e WiFi 7) che per quanto concerne l’efficienza e l’autonomia; rimanendo in tema, a bordo è presente una batteria da 65 WHr che, secondo Acer, permette di superare ampiamente la giornata lavorativa.

Oggi Acer Swift 14 AI è in offerta su Amazon a 1.099 euro, quindi 100 euro al di sotto del prezzo di listino. Qui entra in gioco però il programma di cashback messo in campo da Acer che in sostanza permette di risparmiare ulteriori 200 euro, portanto il prezzo a 899 euro (ottimo).

Cercate qualcosa di più economico? C’è posto anche per Acer Aspire 14 AI

Se l’offerta per l’Acer Swift 14 AI non sposa alla perfezione il vostro budget, magari per poco, nessun problema. Sempre su Amazon oggi ci sono altre due occasioni secondo noi da valutare, sempre tenendo conto della possibilità di sfruttare il cashback di Acer.

Si tratta di Acer Aspire 14 AI, disponibile in due varianti: la prima con Intel Core Ultra 7 256V, 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD, la seconda con la stessa configurazione hardware, fatta eccezione per la CPU che, da un Ultra 7 256V passa a un più economico Core Ultra 5 226V. Ovviamente cambiano leggermente sia le prestazioni che il prezzo, mentre il resto delle caratteristiche non varia molto rispetto all’Acer Swift 14 AI, dalla connettività di ultima generazione, arrivando a prestazioni e autonomia.

Acer Aspire 14 AI è in promozione su Amazon con uno sconto del 5% sul prezzo di listino, ma attenzione perché anche in questo caso potrete sfruttare la campagna Acer e risparmiare altri 200 euro sul costo finale (davvero niente male).

