A una settimana di distanza da Ocean, Suunto ha presentato sul mercato un nuovo smartwatch sportivo. Si chiama Suunto Race S e, come intuibile dal nome, è la variante più piccola e leggera del Race svelato lo scorso ottobre.

Si tratta di uno sportwatch dotato di uno schermo AMOLED da 1,32″, di numerose funzioni sportive, che ha molto in comune con il suo sodale più grande. Non tutto però, per esempio il sensore ottico per monitorare la frequenza cardiaca e il fatto che è stato prodotto in Finlandia anziché in Cina.

Suunto Race S vs Race: le differenze

Essendo una versione di Suunto Race dalle dimensioni ridotte, qui ci soffermiamo sulle differenze, sulle particolarità che contraddistinguono Race S; tutte le altre caratteristiche e funzioni le trovate nel nostro articolo dedicato a Suunto Race.

Come anticipato, è uno sportwatch adatto ai polsi più piccoli, a chi preferisce usare orologi meno ingombranti e pesanti:

Suunto Race S misura 45 x 45 x 11,4 mm e pesa 60 grammi;

misura 45 x 45 x 11,4 mm e pesa 60 grammi; Suunto Race misura 49 x 49 x 13,3 mm e pesa 83 grammi (69 grammi nella versione in titanio).

A differenza di quest’ultimo è disponibile nella sola versione in acciaio inossidabile, materiale della ghiera che abbraccia uno schermo di conseguenza più piccolo: da 1,32″ quello di Suunto Race S invece di 1,43″ del modello standard. Non cambia la tecnologia del pannello, un AMOLED con la stessa risoluzione di 466 x 466 pixel, quindi con densità più elevata rispetto a Suunto Race, considerando il diametro maggiore.

Una differenza importante fra i due riguarda il sensore ottico di frequenza cardiaca, di nuova generazione su Race S, molto più efficace rispetto a quello montato sul modello più grande, secondo quanto rilevato da DC Rainmaker nella relativa recensione pubblicata oggi. Bene anche il fatto che di serie ci siano sempre 32 GB di memoria, invece del taglio da 16 GB del modello in acciaio inossidabile del Race.

C’è poi la questione relativa alla produzione di Race S, in Finlandia (cioè in casa, Suunto è un’azienda finlandese) invece che in Cina, come tiene a sottolineare il produttore nella pagina prodotto del sito web. Infine l’autonomia, inferiore per ovvi motivi di spazio utile. Suunto Race S dura quasi la metà rispetto a Race, secondo quanto dichiarato dal produttore:

modalità smartwatch: fino a 9 giorni invece di 16;

modalità standby: fino a 13 giorni invece di 26;

modalità GNSS tutti i sistemi + multi-banda: fino a 30 ore invece di 50;

modalità GNSS tutti i sistemi + banda singola: fino a 40 ore invece di 65;

modalità GNSS a risparmio energetico: fino a 120 ore invece di 200.

Prezzo, disponibilità e immagini di Suunto Race S

Rispetto a Race costa anche 100 euro in meno di listino, 200 considerando la versione in titanio. Suunto Race S non è ancora disponibile sul mercato italiano ma lo sarà entro l’estate al prezzo di 349 euro e nelle seguenti colorazioni: All Black, Powder Pink, Powder Grey, Gravel Gray, Power Orange e Power Blue. Si potrà acquistare sul sito web di Suunto, ma con buona probabilità sarà disponibile anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi.

