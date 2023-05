Debutta oggi Suunto Vertical, un nuovo sportwatch di fascia alta, cartografico e con un’autonomia particolarmente elevata grazie al supporto della ricarica solare. Si tratta di un dispositivo per sportivi, quindi piuttosto robusto, ricco di funzioni particolari e realizzato con un occhio all’ambiente, orologio su cui ci soffermiamo brevemente per analizzarne le particolarità e le principali funzionalità.

Caratteristiche, funzioni e immagini di Suunto Vertical

Specifiche tecniche

Suunto Vertical è uno sportwatch piuttosto grande, dotato di uno schermo touchscreen a matrice da 1,4″ di diametro con risoluzione 280 x 280 pixel protetto da una superficie in vetro zaffiro che garantisce un’elevata resistenza agli impatti.

Molto robusto anche il corpo: la cassa è realizzata in poliammide rinforzata con fibra di vetro mentre la ghiera è in titanio (grado 5); fino a 100 metri di profondità la resistenza alle immersioni in acqua con in più la certificazione MIL-STD-810H, uno standard militare di resistenza. Lato dimensioni, misura 49 mm di diametro ed è spesso 13,6 mm, supporta cinturini da 22 mm e pesa 74 grammi il modello in titanio, 86 quello in acciaio.

Per quanto riguarda i sensori, Suunto Vertical integra un cardiofrequenzimetro con supporto alla rilevazione della saturazione dell’ossigeno, la bussola digitale, l’altimetro barometrico, oltre ai seguenti sistemi satellitari, fino a 4 in simultanea per 32 satelliti collegati, con GNSS a doppia banda incluso: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou.

Non manca la connettività Bluetooth, mentre l’autonomia, sulla carta, è da vero riferimento: Suunto dichiara fino a 85 ore di registrazione continua dell’attività fisica con la migliore precisione impostata per la connessione satellitare, 500 ore in modalità Tour e ben 60 giorni di utilizzo quotidiano; la variante Solar promette fino un anno di autonomia, versione che promette almeno il 30% di autonomia in più in base alle condizioni e all’uso che se ne fa.

Da menzionare l’attenzione per il tema della sostenibilità da parte del produttore. Suunto dichiara che l’impronta di carbonio di questo nuovo prodotto rispetta lo standard Verified Carbon Units, per un dispositivo realizzato con il 100% di energia rinnovabile.

Funzioni software

Capitolo funzioni, nonostante Suunto Vertical sia uno sportwatch vero e proprio, non manca di offrire agli utenti alcune funzionalità smart, come la possibilità di inviare delle risposte precompilate dall’orologio ai messaggi in arrivo (solo con dispositivi Android), supporta aggiornamenti software OTA automatici, integra i comandi multimediali e altre funzioni di tracciamento basilari quali la frequenza cardiaca 24 ore su 24, i passi effettuati, il sonno, le calorie, lo stress e altro.

Fra le particolarità, ci sono ad esempio le previsioni meteorologiche basate su bussola e barometro con allarmi per i temporali annessi, tante modalità sportive fra cui scegliere: sono 95, multisport compreso, a cui se ne possono aggiungere altre personalizzate.

Suunto Vertical è dotato inoltre delle mappe outdoor, disponibili senza la necessità di una connessione allo smartphone e mutuate dalle funzioni di navigazione dei percorsi dell’applicazione di Suunto, che permette di creare nuove tracce basandosi sulle mappe di calore o sulla visualizzazione in 3D, tracce poi da seguire direttamente con lo sportwatch. Con l’app companion è possibile inoltre analizzare e condividere le proprie attività sportive, da caricare anche su applicazioni di terze parti come Strava, TrainingPeaks o altre.

Galleria immagini

Prezzi e disponibilità in Italia di Suunto Vertical

Suunto Vertical è stato lanciato oggi sul mercato italiano, dove arriva in 8 colorazioni suddivise equamente in due versioni: quella in acciaio inossidabile costa 599 euro, mentre la variante titanium solar (la sola a supportare la ricarica solare) ha un prezzo di 799 euro.

Entrambe le versioni sono già acquistabili sul sito web di Suunto, ma non escludiamo che presto siano disponibili anche su Amazon.

