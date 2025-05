Suunto Run è un nuovo orologio per il podismo, uno sportwatch presentato oggi dall’azienda finlandese come un prodotto adatto soprattutto ai principianti che si avvicinano alla corsa, un po’ come Garmin Forerunner 165, suo rivale.

Come quest’ultimo è molto leggero, ha una buona autonomia, uno schermo AMOLED, molte funzioni sportive e non costa molto già di listino (meno del Garmin). Un prodotto, insomma, che vale la pena conoscere un po’ meglio. Eccone una panoramica.

Suunto Run, uno sportwatch leggero ed economico per iniziare a correre (ma non solo)

«Le persone si avvicinano alla corsa per vari motivi: alcuni per i benefici sulla salute o per alleviare lo stress, altri per i risultati personali o per le opportunità che offre di entrare in contatto con la natura. È una delle forme di esercizio più accessibili e adattabili, ed è per questo che la sua popolarità continua a crescere». Sono le parole del dottor Neil Baxter, uno scienziato sociale che ha condotto un progetto di ricerca sulla corsa ricreativa come pratica sociale, parole menzionate da Suunto come cappello introduttivo di un prodotto su cui l’azienda sembra puntare molto, considerando l’ampio target a cui si riferisce, soprattutto considerando il prezzo popolare.

Caratteristiche tecniche e design

Suunto Run monta uno schermo AMOLED da 1,32″ di diametro con risoluzione 466 x 466 pixel, luminosità automatica e always-on display opzionale, un pannello protetto da un vetro Gorilla Glass incastonato in una scocca in poliammide rinforzata con fibra di vetro con su una ghiera in acciaio inossidabile, scocca che misura 46 mm di diametro ed è spessa 11,5 mm. Da segnalare la resistenza alle immersioni in acqua fino alla profondità di 50 metri.

Lo sportwatch pesa 36 grammi ed è compatibile con cinturini con passo da 22 mm; sono in tessuto quelli di serie, disponibili in quattro colorazioni diverse abbinate con i colori della scocca e, in due casi, anche con i tre pulsanti fisici, due tasti e una corona (frontalmente è nero, anche per mascherare le cornici dello schermo, che sono abbastanza spesse): Lime (giallo limone con tasti neri), Coral Orange (arancione con tasti neri), All Black (tutto nero) e Frost Gray (tutto grigio).

Per quanto riguarda i sensori, la dotazione di Suunto Run è molto completa: ci sono un cardiofrequenzimetro con saturimetro, l’altimetro barometrico, il GNSS a doppia frequenza (cosa non scontata considerando la fascia bassa cui appartiene, qui per saperne di più) con GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e Beidou con la possibilità di utilizzare fino a 4 sistemi satellitari simultanei, oltre alla bussola digitale e al sensore della luce ambientale, tra le altre cose. C’è ovviamente la connettività Bluetooth per collegare il telefono e i sensori terzi come le fasce cardio.

Questione batteria, Suunto Run offre fino a 12 giorni di autonomia con monitoraggio dell’attività quotidiana e del sonno, fino a 9 giorni con frequenza cardiaca attiva, fino a 20 ore di allenamento con tracciamento GPS ad alta precisione, fino a 120 ore in modalità Tour (minore precisione del GPS e frequenza cardiaca disattivata) o fino a 20 ore in modalità Performance (con la massima precisione del GPS e la doppia banda attiva). Sono i dati dichiarati dal produttore, che non specifica meglio i contesti di utilizzo. Per maggiori informazioni suggeriamo tuttavia di visitare il sito web di Suunto.

Funzioni software

Come dicevamo, Suunto Run è un orologio dedicato principalmente alla corsa, per la quale offre varie funzionalità specifiche come la modalità maratona, il ghost runner, la corsa su pista, il trail running o il tapis roulant che permettono all’utente sia di simulare le gare che di monitorare i progressi, tramite le relative opzioni per gestire il volume, il recupero e altri il TSS, ovvero il Training Stress Score.

Sono in tutto 34 le modalità sportive incluse nello smartwatch, che permettono di tenere traccia anche di altri sport oltre alla corsa e alle sue varie specialità, tra cui il ciclismo, l’escursionismo, il tennis, la boxe o lo yoga. Da segnalare anche la possibilità di seguire dei percorsi direttamente dall’orologio, che non integra tuttavia delle mappe cartografiche: è quindi possibile seguire una traccia ma su sfondo neutro, ovvero privo di riferimenti.

Sport a parte, Suunto Run ha inoltre alcune funzioni per la salute, per monitorare il sonno e lo stress, tenere traccia dei passi e delle calorie giornaliere o per seguire degli esercizi di respirazione. Presenti le sveglie, il meteo, le notifiche del telefono con le risposte precompilate (solo con smartphone Android collegati) e i controlli per gestire la musica dei dispositivi Bluetooth connessi, con anche 4 GB di memoria interna per archiviare canzoni o altri contenuti audio direttamente nell’orologio, opzione che permette di allenarsi con la musica senza portare il telefono con sé, per intenderci.

Prezzo e disponibilità

Suunto Run è stato presentato oggi, ma sarà in vendita dal prossimo 3 giugno al prezzo di 249 euro nelle quattro colorazioni menzionate: Lime, Coral Orange, All Black e Frost Gray. Si potrà comprare direttamente sul sito web di Suunto, ma sarà acquistabile anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi autorizzati.