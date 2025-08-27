Garmin ha finalmente avviato il rollout di un nuovo aggiornamento stabile dedicato a diversi smartwatch di fascia media della famiglia Instinct, un passaggio particolarmente atteso dagli utenti visto che il precedente major update risale a oltre un anno fa. La nuova build, identificata come Software di Sistema 17.05, era stata resa disponibile in Beta solo un paio di settimane fa e ora arriva ufficialmente per tutti, portando con sé un pacchetto corposo di correzioni e miglioramenti generali.

Garmin risolve numerosi bug con l’ultimo aggiornamento per gli smartwatch della serie Instinct

Chi segue da vicino il mondo Garmin ricorderà che nelle ultime settimane l’azienda aveva concentrato l’attenzione sui modelli più recenti, tra cui Forerunner 570, Forerunner 970 e Venu X1, con un aggiornamento funzionale ricco di novità. All’epoca non era chiaro se i modelli meno recenti avrebbero beneficiato di nuove funzioni o correzioni, e in molti temevano che la serie Instinct potesse rimanere esclusa.

Così non è stato, con la versione 17.05 arrivano finalmente fix mirati per Instinct 2 Crossover, Instinct 2, Instinct 2S e Instinct 2X, dispositivi che nonostante l’età continuano a rappresentare un riferimento importante per chi cerca robustezza, autonomia e un’esperienza d’uso più orientata all’outdoor.

A differenza degli update destinati agli smartwatch più recenti, questo aggiornamento non introduce nuove funzionalità, ma punta a risolvere tutta una serie di bug che da tempo penalizzavano l’esperienza d’uso; Garmin ha infatti raccolto le segnalazioni degli utenti e lavorato su diversi fronti, dalle attività sportive fino agli strumenti più specifici, come il barometro o la gestione delle mappe.

Di seguito le principali correzioni incluse:

risolti potenziali problemi con la ricarica solare (solo sui modelli compatibili)

corretta la calibrazione manuale del barometro

fix per la sincronizzazione con Garmin Connect, che in alcuni casi non mostrava correttamente i percorsi registrati

risolti bug relativi ad attività particolari (pesca, arti marziali miste, attività a cavallo, nuoto in acque libere)

correzioni per le unità di misura (distanza tracce dei cani da caccia, distanza nautica)

fix alla registrazione dei passi e al grafico HRV che poteva mostrare valori errati

risolto un problema legato a Garmin Wallet che talvolta mostrava la dicitura Portafoglio bloccato in maniera non corretta

miglioramenti per l’app Reference Point, che poteva non funzionare in determinate circostanze

A queste si aggiungono alcuni fix specifici per alcuni modelli:

Garmin Instinct 2 Crossover e Instinct 2X -> risolto un bug legato alla versione GPS e al CPE mancante, oltre al problema che mostrava la schermata Tides vuota

Instinct 2X -> corretta la gestione della luce stroboscopica durante le attività multisport

Nonostante l’assenza di nuove funzioni, la versione 17.05 rappresenta un passo avanti importante per gli utenti Garmin, soprattutto per chi utilizza quotidianamente gli smartwatch Instinct nelle attività outdoor o sportive più particolari; risolvere bug legati a metriche, sincronizzazione e sensori significa infatti garantire dati più affidabili e un utilizzo più fluido, aspetti fondamentali per dispositivi pensati per chi si affida allo sportwatch non solo come accessorio smart, ma come vero e proprio strumento tecnico.

Il rollout è già iniziato e, come spesso accade, la distribuzione potrebbe richiedere alcuni giorni per raggiungere tutti i dispositivi compatibili. L’aggiornamento può essere scaricato direttamente dal canale stabile di Garmin, con notifica automatica una volta disponibile sul proprio smartwatch; agli utenti più impazienti in possesso di un dispositivo della serie Instinct non resta quindi che verificare la presenza della nuova versione software dalle impostazioni, o tramite Garmin Connect.