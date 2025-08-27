Apple si trova nuovamente (non è la prima volta) al centro di un acceso dibattito legato alla sostenibilità ambientale, un tribunale di Francoforte ha infatti stabilito che l’azienda di Cupertino non potrà più pubblicizzare l’Apple Watch come un prodotto a zero emissioni di CO2 in Germania, accogliendo così la denuncia presentata da un gruppo ambientalista che accusava Apple di pratiche di greenwashing.

Il caso nasce dal fatto che, nel 2023, l’azienda di Cupertino aveva iniziato a promuovere l’Apple Watch come il suo primo prodotto carbon neutral, inserendo l’etichetta anche nelle pagine ufficiali e nelle campagne di marketing. Secondo la giuria tedesca però, tale affermazione sarebbe priva di basi solide e in violazione della normativa sulla concorrenza, dal momento che i progetti utilizzati dall’azienda per compensare le emissioni non garantiscono una neutralità reale e duratura.

Il nodo centrale riguarda il programma ambientale portato avanti da Apple in Sud America, attraverso il cosiddetto Restore Fund: nello specifico l’azienda ha investito in progetti di riforestazione in Paraguay e in Brasile, dove vengono piantati eucalipti a crescita rapida su terreni affittati; secondo gli ecologi tuttavia, le monocolture di eucalipto (spesso soprannominate deserti verdi) consumano molta acqua e riducono drasticamente la biodiversità, rendendo il progetto meno efficace di quanto Apple lasci intendere.

Il tribunale ha inoltre sottolineato che i contratti di affitto dei terreni non vanno oltre il 2029, e non vi è alcuna garanzia che verranno rinnovati, mettendo in dubbio la continuità stessa del programma.

Apple da parte sua ha ribadito che la decisione del tribunale avrebbe comunque confermato la serietà del proprio approccio alla neutralità carbonica, evitando però di sbilanciarsi su un eventuale ricorso; allo stesso tempo, l’azienda ha fatto sapere di voler abbandonare progressivamente l’etichetta carbon neutral sugli Apple Watch, così da adeguarsi alla nuova normativa europea che entrerà in vigore a settembre 2026 e limiterà l’uso di termini come carbon neutral o a impatto zero nelle strategie di marketing.

Vale la pena ricordare che, secondo Apple, la produzione degli Apple Watch avviene già utilizzando energia rinnovabile, materiali riciclati e spedizioni meno impattanti, riuscendo così a ridurre del 75% le emissioni dirette; per il restante 25%, l’azienda ha finora fatto affidamento su crediti di carbonio, oggi messi in discussione proprio dalla corte tedesca.

La decisione è stata accolta con soddisfazione dalla Deutsche Umwelthilfe (DUH), associazione che ha avviato la causa contro Apple. Il direttore Juergen Resch ha definito la sentenza un passo importante contro il greenwashing, ribadendo che il presunto stoccaggio di CO2 garantito dalle piantagioni di eucalipto ha benefici limitati e temporanei, e non può essere presentato come una soluzione definitiva.

Dal punto di vista pratico, gli utenti non vedranno alcuna differenza sugli Apple Watch già in commercio, il divieto riguarda infatti la comunicazione pubblicitaria in Germania, non la vendita del prodotto; tuttavia la vicenda solleva una questione più ampia sul modo in cui le grandi aziende tech comunicano i propri impegni ambientali e sulla crescente attenzione delle autorità, soprattutto in Europa, verso dichiarazioni potenzialmente fuorvianti.

Apple ha fissato per il 2030 l’obbiettivo di rendere tutta la propria filiera e tutti i prodotti carbon neutral, un traguardo ambizioso che passa da investimenti in energie rinnovabili, materiali riciclati e progetti di compensazione. La sentenza tedesca rappresenta però un campanello d’allarme, mostrando come non sia più sufficiente affidarsi a semplici etichette per convincere opinione pubblica e regolatori.

Bisognerà quindi attendere i prossimi sviluppi per capire se e come Apple modificherà la propria strategia ambientale, con la consapevolezza che in futuro termini come zero emissioni saranno sempre più sottoposti a verifiche stringenti.