Manca ormai poco al probabile annuncio di Apple Watch Ultra 3, nuovo modello di smartwatch particolarmente resistente che potrebbe essere presentato con ragionevole certezza in occasione dell’evento Apple di settembre. In particolare, un leak delle ultime ore suggerirebbe cambiamenti decisamente impercettibili per il display del nuovo modello: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Apple Watch Ultra 3: cambiamenti quasi impercettibili

All’interno della beta di iOS 26 per gli sviluppatori, Aaron Perris del portale MacRumors avrebbe scovato alcuni dettagli riguardanti il presunto Apple Watch Ultra 3. Entrando nel merito, Perris avrebbe rinvenuto un’immagine con una risoluzione mai vista prima su un Apple Watch delle generazioni precedenti, che potrebbe eventualmente suggerire un aumento delle dimensioni del display per il prossimo modello.

L’immagine in questione presenta infatti una risoluzione di 422 x 514 pixel: per fare un rapido confronto, l’attuale Apple Watch Ultra 2 offre invece una risoluzione di 410 x 502, leggermente inferiore. Si potrebbe dunque arrivare ad un display da 1,98 pollici di diagonale, con un aumento pari al 3,1% e una conseguente riduzione delle cornici attorno, presupponendo dimensioni invariate per il corpo dello smartwatch.

Il nuovo modello potrebbe in alternativa presentare una densità di pixel maggiore, a parità della stessa diagonale del display: si passerebbe dunque da 335,83 ppi (pixel per pollice) ai 344,58 ppi per Apple Watch Ultra 3. Si tratta, ad ogni modo di cambiamenti difficilmente percepibili con l’occhio umano.

Tra le altre novità attese dal nuovo modello ricordiamo anche la possibile introduzione della connettività satellitare per le emergenze, caratteristica che potrebbe rappresentare un punto di svolta all’interno di zone remote dove la connessione cellulare manca.

Al momento non conosciamo ancora un possibile periodo d’uscita per la terza generazione dello smartwatch, che ricordiamo potrebbe essere presentato in occasione del nuovo keynote di Apple, previsto (ad oggi) per la seconda settimana di settembre. Come sempre vi ricordiamo di prendere con la dovuta cautela tali informazioni, trattandosi per il momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno necessariamente conoscere una conferma (o smentita) ufficiale da parte della compagnia di Cupertino. Attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti a riguardo da Apple, certi del loro arrivo nelle prossime settimane.