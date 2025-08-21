Samsung ha appena ampliato la famiglia di unità a stato solido (SSD) consumer con i nuovi Samsung SSD 9100 PRO, introducendo due nuovi modelli da 8 TB, capaci di riscrivere gli standard di archiviazione ad alte prestazioni. Dopo aver già esplorato i confini del PCIe 4.0 nelle nostre precedenti analisi sulla serie più recente di Samsung, questa novità porta la linea 9100 PRO ai vertici della tecnologia con un salto generazionale al PCIe 5.0, offrendo il doppio della velocità rispetto alla generazione precedente.

Samsung 9100 PRO 8 TB e 9100 PRO 8 TB con dissipatore di calore

I nuovi SSD da 8 TB rappresentano una risposta chiara e diretta alle esigenze odierne degli utenti più esigenti: gamer hardcore con librerie di gioco sempre più ampie, creativi digitali e professionisti che lavorano con file pesanti e applicazioni complesse. La capacità generosa di 8 TB significa poter archiviare oltre 80 giochi per PC ad alta definizione, basandosi su una dimensione media di 90,6 GB per titolo, calcolata prendendo in esame i primi undici giochi della lista “Best of 2024: New Releases” di Steam. Un dato che mette subito in chiaro come questo SSD non sia solo veloce, ma anche pensato per gestire enormi quantità di dati senza compromessi.

La componente tecnologica alla base di questi modelli è l’interfaccia PCIe 5.0, che consente trasferimenti dati a velocità doppia rispetto al PCIe 4.0, confermando come Samsung stia puntando con decisione sull’evoluzione tecnologica per garantire prestazioni di altissimo livello. In livello di latenza, il 9100 PRO si distingue per latenze estremamente ridotte, fondamentali per un’esperienza fluida e reattiva soprattutto nel gaming e nel multitasking intensivo.

Una particolare attenzione è stata dedicata anche all’efficienza energetica e al raffreddamento, due aspetti che hanno un impatto diretto sulla durata e stabilità delle prestazioni. Rispetto al modello precedente, l’efficienza energetica è migliorata del 49%, un risultato ottenuto grazie a soluzioni avanzate di gestione termica che ottimizzano consumi e dissipazione del calore. In quest’ottica, il modello con dissipatore di calore da 11,25 mm, progettato appositamente per essere compatibile con console PlayStation 5, garantisce che le prestazioni restino elevate anche durante sessioni di lavoro o gioco prolungate, senza surriscaldamenti o cali di performance.

Le varianti da 8 TB offrono prestazioni eccezionali, con velocità di lettura sequenziale che raggiungono i 14.800 MB/s e velocità di scrittura fino a 13.400 MB/s. Offrono inoltre eccezionali velocità di lettura e scrittura, rispettivamente fino a 2.200K IOPS e 2.600K IOPS, rendendoli ideali per carichi di lavoro intensivi.

Dal punto di vista della compatibilità, il 9100 PRO conferma l’approccio versatile di Samsung, adattandosi senza problemi a laptop, desktop PC e console di gioco. Questo lo rende una scelta ideale per chi desidera un upgrade efficace e immediato, combinando spazio vasto e velocità ai massimi livelli.

L’ aggiunta di modelli da 8 TB si inserisce nella strategia più ampia di Samsung di mantenere il passo con le esigenze in rapida evoluzione dell’informatica moderna, finendo per offrire una soluzione che si rivolge tanto agli appassionati di gaming quanto ai creatori di contenuti e professionisti digitali.

Chi ci segue avrà notato come già i precedenti SSD Samsung PCIe 4.0 Series avevano segnato una pietra miliare per l’industria, ma con questa nuova offerta da 8 TB PCIe 5.0, Samsung non solo consolida la propria leadership, ma fissa nuovi parametri in termini di capacità e velocità. Non stupisce dunque che il 9100 PRO stia rapidamente diventando il riferimento nel segmento SSD di fascia alta, specialmente in un mercato dove la capacità e la gestione termica determinano spesso il successo o la sconfitta di un dispositivo.

Prezzi e disponibilità

I modelli da 1 TB, 2 TB e 4 TB sono attualmente disponibili per l’acquisto su Samsung.com/it e anche su Amazon.it, mentre il modello da 8 TB sarà disponibile dal 2 settembre 2025. I prezzi al dettaglio per il modello da 8 TB sono rispettivamente 999,99€ per il modello M.2 e 1009,99€ per il modello M.2 con dissipatore di calore.