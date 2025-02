Samsung SSD 9100 PRO è ufficiale. Dopo tanta attesa e prodotti che potremmo definire “alternativi”, vedi l’SSD 990 PRO, l’azienda sudcoreana ha finalmente annunciato il suo primo SSD consumer premium con interfaccia PCI-E 5.0. Si tratta di una soluzione che, al pari dei predecessori basati su PCI-E Gen 4.0, mira a diventare un punto di riferimento nel segmento dei Solid State Disk di fascia enthusiast, non solo per via delle prestazioni velocistiche, ma anche per affidabilità e qualità.

Come vedremo a breve, il salto prestazionale rispetto ai prodotti di precedente generazione è a dir poco notevole, con un prezzo che, almeno rispetto i competitor, mira secondo noi a sdoganare anche i tagli sopra quota 2 TB.

Samsung SSD 9100 PRO: sarà l’SSD PCI-E 5.0 definitivo?

Progettato e realizzato per accelerare e ottimizzare applicativi professionali e non, legati alla produttività e al multitasking, senza dimenticare il gaming su PC (e console), Samsung SSD 9100 PRO si pone subito al vertice del mercato SSD GEN. 5.0 con prestazioni velocistiche dichiarate in oltre 14 GB/s.

Grazie all’utilizzo dell’interfaccia PCI-E 5.0, il 9100 PRO offre una velocità di lettura sequenziale fino 14,8 GB/s mentre la velocità di scrittura arriva fino a 13,4 GB/s; questo si traduce in un miglioramento del 99% rispetto al già ottimo Samsung SSD 990 PRO. Come ben sappiamo però anche le prestazioni casuali sono importantissime, ambito dove l’SSD Samsung non deluderà visto che può raggiungere 2,2 milioni di IOPS in lettura e ben 2,6 milioni di IOPS in scrittura.

Non ci sono solo le performance, anche l’efficienza energetica è migliorata del 49% rispetto al modello precedente, il tutto grazie a un sistema avanzato di gestione del calore. Stando ai dati Samsung, i modelli da 1 TB a 4 TB sono equipaggiati con un dissipatore di calore da 8,8 mmT (conforme allo standard PCI-SIG D8), mentre il top di gamma da 8 TB dispone di un dissipatore da 11,25 mmT, senza omettere che è il primo SSD NVMe da 8TB consumer a marchio Samsung.

In dotazione non poteva mancare il software Samsung Magician, una suite di strumenti per l’ottimizzazione e il miglioramento delle funzionalità per tutti gli SSD Samsung, incluso quindi il nuovo 9100 PRO. La gestione del dispositivo è semplificata grazie a un processo di migrazione dei dati per gli aggiornamenti SSD, alla protezione dei dati e al monitoraggio dello stato del disco, con notifiche per gli aggiornamenti del firmware in tempo reale.

Scheda tecnica SAMSUNG SSD 9100 PRO

Samsung 9100 PRO / 9100 PRO with Heatsink

Interfaccia PCI-E 5.0 x4, NVMe 2.0

Form Factor M.2 2280

NAND Samsung V NAND TLC (V8)

Controller proprietario (modello?)

Capacità 1 TB, 2 TB, 4 TB e 8 TB

Cache DRAM: 1 GB LPDDR4X (1 TB) 2GB LPDDR4X (2 TB) 4GB LPDDR4X (4 TB) 8GB LPDDR4X (8 TB)

Prestazioni sequenziali lettura/scrittura: 14.700 / 13.300 MB/s (1 TB) 14.700 / 13.400 MB/s (2 TB) 14.800 / 13.400 MB/s (4 TB) 14.800 / 13.400 MB/s (8 TB)

Prestazioni casuali lettura/scrittura (IOPS, QD32): 1.850.000 / 2.600.000 (1 TB) 1,850.00 / 2.600.000 (2 TB) 2.200.000 / 2.600.000 (4 TB) 2.200.000 / 2.600.000 ( 8 TB)

Consumo in lettura / scrittura: 7,6 / 7,2 watt (1 TB) 8,1 / 7,9 watt (2 TB) 9,0 / 8,2 watt (4 TB) TBD ( 8 TB)

Device Sleep (L1.2) 4,0 / 3,3 mW 4,8 / 4,0 mW 6,5 / 5,7 mW TBD

Intelligent TurboWrite 2.0 114 GB (1 TB) 226 GB (2 TB) 442 GB (4 TB) TBD (8 TB)

Resistenza in scrittura (TBW): 600 TBW (1 TB) 1.200 TBW (2 TB) 2.400 TBW (4 TB) 4.800 TBW (8 TB)

Data Encryption Class 0 (AES 256), TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667)

Garanzia 5 anni

Samsung SSD 9100 PRO: disponibilità e prezzi

Il Samsung SSD 9100 PRO sarà lanciato progressivamente a livello globale in quattro varianti: 1 TB, 2 TB, 4 TB e 8 TB, a quanto pare con e senza dissipatore. La disponibilità per i modelli da 1 TB, 2 TB e 4 TB è attesa per il 18 di marzo, data che dovrebbe coincidere con la disponibilità sullo shop Samsung e presso i partner come Amazon; il Samsung SSD 9100 PRO 8 TB arriverà invece nel secondo trimestre dell’anno.

Riguardo i costi infine, i prezzi suggeriti dal produttore per i modelli da 1 TB, 2 TB e 4 TB sono rispettivamente di 229,99 euro, 369,99 euro e 689,99 euro; nessun dettaglio per la variante da 8 TB che, fatti due conti, supererà sicuramente quota 1.300 euro.