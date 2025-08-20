In occasione della Gamescom 2025, Samsung annuncia il debutto mondiale dei suoi nuovi monitor Odyssey G7 da 37 e da 40 pollici. Il produttore ha approfittato della vetrina dell’importante evento dedicato al gaming in programma a Colonia anche per presentare il suo ecosistema di gaming Odyssey 3D glasses-free in continua espansione e nuove partnership.

Samsung presenta i nuovi Odyssey G7 da 37″ e da 40″

Alla Gamescom 2025, che si tiene a Colonia dal 20 al 24 agosto, Samsung ha presentato i nuovi monitor Odyssey G7 da 37″ e da 40″ con risoluzione migliorata, frequenze di aggiornamento più elevate e prestazioni aumentate. “Siamo entusiasti di presentare i nostri ultimi prodotti e recenti partnership in occasione di un evento di importanza globale per il settore come Gamescom“, ha commentato Hoon Chung, Executive Vice President e Responsabile dell’Enterprise Business Team della divisione Visual Display (VD) di Samsung Electronics. “Grazie alle ultime collaborazioni, siamo in grado di offrire un gameplay ancora più autentico attraverso effetti 3D ottimizzati e personalizzati per ogni titolo. Continueremo a guidare il mercato dei monitor da gaming premium migliorando le prestazioni hardware e consolidando partnership come queste“.

I nuovi modelli propongono due formati: il primo è un monitor da 37″ 4K UHD (risoluzione 3840 x 2160) con aspect ratio di 16:9, il secondo un 40″ Wide UHD (risoluzione 5120 x 2160) con aspect ratio di 21:9. Samsung amplia così le opzioni di acquisto in ambito monitor da gaming di grandi dimensioni, andando oltre agli attuali modelli da 32″ e da 43″ pollici (sempre con risoluzione 4K).

Supportano funzionalità come Picture-by-Picture (PBP) e Picture-in-Picture (PIP), che consentono ai giocatori di svolgere più attività contemporaneamente grazie alla possibilità di suddividere lo schermo. Inoltre, entrambi offrono certificazione VESA DisplayHDR 600 e una luminosità di 350 nit per offrire contrasto e una riproduzione vivida dei colori in qualsiasi situazione, in particolare nel gaming e nei contenuti video.

I nuovi Odyssey G7 mettono anche a disposizione HDR10+ Gaming (per prestazioni di gioco in HDR ottimizzate), AMD FreeSync Premium Pro (per ridurre ritardi e tearing), CoreSync (per sincronizzare il colore della retroilluminazione ambientale con le immagini sullo schermo), Auto Source Switch+ (per il rilevamento automatico dell’ingresso al collegamento o all’accensione dei dispositivi), DisplayPort 1.4 e doppia porta HDMI 2.1 e un design ergonomico con supporto alla regolazione dell’altezza e capacità di inclinazione e rotazione.

I nuovi modelli Odyssey G7 da 37 e da 40 pollici sono disponibili da subito in Corea e Stati Uniti, e arriveranno in Europa da settembre.

L’ecosistema Odyssey 3D si espande: l’importanza delle partnership

Samsung sta espandendo il suo ecosistema di gioco 3D con nuove partnership e contenuti esclusivi per il suo monitor Odyssey 3D (G90XF), che propone un gameplay 3D senza necessità di occhiali dedicati.

Sempre durante la Gamescom, la casa sud-coreana ha annunciato la nuova collaborazione con Netmarble, noto editore di videogiochi, e con lo sviluppatore SHIFT UP. Presso lo stand in fiera, i visitatori possono provare in 3D “MONGIL: STAR DIVE”, un titolo di Netmarble di prossima uscita, e “Stellar Blade”, il popolare gioco d’azione di SHIFT UP che ha esordito su PlayStation 5 e che è arrivato su PC a giugno.

Nei prossimi giorni (dal 22 al 23 agosto), Samsung ospiterà l’evento The World of #PlayGalaxy, con un’esperienza dedicata agli utenti che si terrà presso il Dock2, uno spazio per eventi situato in centro a Colonia. Il produttore offrirà “un’esperienza di gioco coinvolgente e dinamica” su una vasta gamma di suoi dispositivi, inclusi Samsung Galaxy Z Fold7 e Odyssey 3D.

Grazie alle partnership strategiche, Odyssey 3D migliora il gameplay con effetti di profondità 3D calibrati che si adattano ai personaggi, agli sfondi e alle scene di ogni gioco, sempre senza necessità di utilizzare gli occhiali 3D. Il monitor offre funzioni di distanza focale regolabile e impostazioni 3D personalizzabili che consentono di controllare la profondità 3D per ogni gioco in base alla parallasse tra le immagini sinistra e destra. Sulla piattaforma dedicata ai titoli 3D, Odyssey 3D Hub, sono attualmente supportati più di 25 giochi, tra cui “First Berserker: Khazan”: entro la fine dell’anno, il numero di titoli andrà praticamente a raddoppiare, con giochi come “Lies of P: Overture” (DLC di “Lies of P”), “Stellar Blade” e “MONGIL: STAR DIVE”.

Restando sulle collaborazioni, Samsung annuncia che alla Gamescom i visitatori possono provare i monitor Odyssey anche negli stand dei partner presenti: lo stand di World of Warcraft offre più di 80 postazioni di gioco con Odyssey OLED G6 a 500 Hz, mentre Pearl Abyss mette a disposizione il suo prossimo titolo d’azione e avventura open-world, Crimson Desert, su più di 180 Odyssey OLED G6 a 500 Hz e sui modelli Odyssey OLED G8 con risoluzione 4K a 240 Hz.

Samsung si è confermata leader del settore monitor da gaming per sei anni consecutivi, e nel primo trimestre 2025 ha guidato il mercato con una quota globale di 18,9% (24,6% in Europa), con l’intento di arrivare al settimo anno di fila (secondo i dati IDC).