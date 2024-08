In occasione del Gamescom 2024, che si terrà tra oggi e il 25 agosto a Colonia, Samsung Electronics lancerà un monitor da gioco a dir poco innovativo. Stiamo parlando di Odyssey 3D, dispositivo in grado di offrire contenuti visivi in 3D anche senza l’ausilio di occhiali appositi.

A presentare l’avveniristico prodotto è stato Hoon Chung, Vicepresidente esecutivo dell’Enterprise Business Team di Samsung. Lo stesso Chung ha affermato come il produttore coreano è impegnata a mantenere un ruolo predominante nel contesto dei monitor da gaming di fascia alta, lavorando per trovare sempre nuove tecnologie per migliorare l’esperienza di gioco.

E per quanto l’innovazione, Odyssey 3D non ha attualmente rivali. Il modello in questione è dotato di tecnologia LDF (Light Field Display), capace di creare immagini 3D realistiche da fonti 2D quando richiesto dall’utente. Ciò è possibile grazie a una lente lenticolare collocata sul pannello frontale e all’utilizzo di altre due soluzioni tecnologiche sapientemente combinate tra loro.

Stiamo parlando dell’Eye Tracking, che lavora attraverso una fotocamera integrata analizzando il movimento degli occhi, e del View Mapping, capace di regolare l’immagine in continuazione per favorire la percezione della profondità. Il risultato di questa combinazione di soluzioni è un’esperienza visiva 3D completa, anche senza occhiali o visori di sorta.

Odyssey 3D sarà disponibile in due diversi formati

Secondo quanto trapelato dal sito ufficiale, il monitor sarà disponibile in un doppio formato (da 27 o 37 pollici) entrambi con risoluzione 4K, un tempo di risposta grigio-grigio (GTG) di 1 ms e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz. Specifiche tecniche che hanno come risultato gameplay fluidi e senza interruzioni nella riproduzione video.

Altra caratteristica interessante di Odyssey 3D è il suo design ergonomico, con tanto di supporto regolabile per altezza e inclinazione: un aspetto da non sottovalutare, soprattutto per chi gioca diverse ore al giorno. Oltre a garantire il supporto alla tecnologia FreeSync Premium di AMD, il monitor offre anche una porta DisplayPort 1.4 e due porte HDMI 2.1.

A testimonianza di quanto Odyssey 3D potrebbe rappresentare un punto di svolta nel settore dei monitor da gaming, il prodotto di Samsung ha già ottenuto un importante riconoscimento come il premio Best of Innovation nella categoria Gaming & eSports assegnato in occasione del CES 2024. Per Samsung il Gamescom 2024 è l’occasione anche per presentare altri monitor premium, come la serie Odyssey G6, G8 e G9.