Torniamo ancora sull’argomento schede video per il nostro classico appuntamento sulle migliori offerte del giorno disponibili su Amazon, ovvero una scrematura delle promozioni più interessanti presenti sulla nota piattaforma di shopping online appositamente preparata per i nostri lettori.
Se quindi anche voi state cercando una buona GPU per giocare, ma allo stesso tempo volete risparmiare il più possibile, siete proprio nel posto giusto; a seguire infatti vi proponiamo una selezione personale non solo delle schede video interessate dagli sconti più sostanziosi, ma anche prodotti al minimo storico su Amazon o con un rapporto prestazioni / prezzo degno di nota.
Indice:
Le migliori schede video da acquistare oggi su Amazon
Come di consueto abbiamo pensato a tutte le tipologie di utenza, da quella entry-level che sostanzialmente parte da 200 euro circa, arrivando alle schede grafiche di fascia alta più blasonate, sia per AMD che per NVIDIA precisiamo (senza omettere Intel).
Prima di procedere, un consiglio che diamo sempre ai nostri lettori è quello di valutare l'iscrizione ad Amazon Prime, la prova è gratuita per un mese e potrete toccare con mano i vantaggi offerti dalla piattaforma, soprattutto le spedizioni gratuite e veloci.
Schede video fascia bassa
- MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS OC 8 GB Bianca, disponibile a 210,28 euro invece di 225 euro
- XFX SPEEDSTER SWFT210 Radeon RX 7600 Gaming 8 GB, disponibile a 249 invece di 299 euro
- Intel Arc B580 Limited Edition 12 GB, disponibile a 291,81 euro
- XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC 8 GB, disponibile a 319 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8 GB, disponibile su Amazon a 336,50 euro
- XFX Swift AMD Radeon RX 9060 XT OC 16 GB, disponibile a 389 euro
Schede video fascia media
- ASUS GeForce RTX 5060 Ti Dual OC Edition 16 GB, disponibile a 465,33 invece di 599, 80 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Ventus 2X OC PLUS, disponibile a 479 euro
- XFX Speedster QICK 319 Core Edition Radeon RX 7800 XT 16 GB, disponibile a 519 euro
- PowerColor Radeon RX 7800 XT Hellhound 16 GB, disponibile a 515 euro invece di 553,22 euro
Schede video fascia medio-alta
- MSI GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC 12 GB, disponibile su Amazon a 579 euro invece di 659 euro
- ASUS PRIME NVIDIA GeForce RTX 5070 OC Edition, disponibile su Amazon a 599 euro invece di 849,90 euro
- Sapphire Pulse Radeon RX 9070 16 GB, disponibile a 628,99 euro invece di 674,99 euro
- Sapphire Radeon RX 9070 NITRO+ 16 GB, disponibile a 668,06 euro invece di 744,99 euro
- XFX Radeon RX 9070 XT 16 GB Swift Gaming, disponibile a 709 euro
- ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 GB, disponibile a 720,83 euro invece di 757 euro
Schede video fascia alta
- PNY GeForce RTX 5070 Ti OC 16 GB Triple FAN, disponibile a 806 euro invece di 989 euro
- MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Shadow 3X OC, disponibile a 899 euro
- Zotac Gaming GeForce RTX 5080 16 GB Solid Core OC, disponibile a 1.189,98 euro
- MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS, disponibile a 1.233,98 euro
- MSI GeForce RTX 5090 32G VENTUS 3X OC, disponibile a 2.455 euro
