Nella giornata di ieri Amazon ha annunciato che dal 2025 trasmetterà molte partite di NBA su Prime Video. Si tratta di un accordo molto importante per la piattaforma di streaming perché riguarda molti paesi, fra cui l’Italia, e anche perché sarà particolarmente duraturo: durerà undici anni a partire dalla stagione 2025-2025.

“La nostra offerta sportiva è uno dei principali motori dell’evoluzione di Prime video in un canale unico per tutto ciò che i i nostri clienti desiderano” ha commentato il responsabile di Amazon Prime Video e MGM Studio Mike Hopkins.

Quali partite di NBA verranno trasmesse su Amazon Prime Video

Il più importante campionato di pallacanestro nordamericano maschile verrà trasmesso su Amazon Prime Video in questo modo: si vedranno 66 partite di regular season, la prima fase del campionato di NBA (di solito va da ottobre ad aprile dell’anno seguente); tutte le partite dell’In-Season Tournament, il nuovo torneo di metà stagione (l’anno scorso da inizio novembre a inizio dicembre); oltre alle partite dei playoff del primo e del secondo turno.

È previsto inoltre un pacchetto aggiuntivo (anche in Italia) per guardare le finali di Conference e le finali NBA, queste ultime, tuttavia, solo in sei degli unici anni dell’accordo raggiunto. Saranno trasmesse su Prime Video anche la metà delle partite della NBA Summer League oltre ad alcune partite della regular season e postseason della NBA G League e della WNBA, la lega professionistica di basket femminile statunitense.

L’accordo con la WNBA inizierà nel 2026 e durerà ugualmente per 11 anni, periodo in cui Amazon Prime Video trasmetterà 30 partite della regular season, il Championship Game of the WNBA Commissioner’s Cup, le partite della postseason WNBA oltre a sette Semifinal series e a tre finali WNBA.

Non è al momento chiaro se sarà necessario un abbonamento aggiuntivo per vedere queste partite, ma ulteriori dettagli su questo accordo fra Amazon e NBA/WNBA sono reperibili qui.

Ricordiamo che è possibile vedere i contenuti inclusi in Prime Video abbonandosi ad Amazon Prime, gratis per i primi 30 giorni.

