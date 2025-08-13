A distanza di circa tre mesi dalla presentazione ufficiale dello scorso maggio, Samsung annuncia l’arrivo sul mercato del nuovo Odyssey OLED G6, il primo monitor da gaming OLED a offrire una frequenza di aggiornamento fino a 500 hertz.

Un nuovo punto di riferimento per il settore, ma anche per il listino Samsung che, allo stesso tempo, si arricchisce di due ulteriori modelli Odyssey G7, rivisti nel form-factor e aggiornati per supportare al meglio i giochi e l’hardware di ultima generazione.

Ma vediamoli insieme, anticipandovi che i prezzi di listino non sono per tutte le tasche, collocandosi come potrete facilmente immaginare nella fascia alta del segmento consumer.

Samsung Odyssey OLED G6: qualità al top e immagini super fluide

Samsung Odyssey OLED G6 vuole divenire il nuovo punto di riferimento nel settore dei monitor ottimizzati per il gaming, una soluzione che non guarda a compromessi e che sicuramente è stata progettata e realizzata per venire incontro alle esigenze dell’utenza enthusiast e dei professionisti del gaming competitivo, quelli per intenderci che giocano ad alto refresh-rate, anche con schede grafiche di un certo livello.

Il cuore di questo display è un pannello OLED da 27 pollici e risoluzione Quad-HD (2560x1440P), un ottimo compromesso se guardiamo alla densità (vedi PPI) ma anche alla qualità dell’immagine, ambito dove questo monitor spicca vista la copertura DCI-P3 del 99%. neri impeccabili e una luminosità di picco che arriva a 1.000 nit (HDR).

Il punto di forza di Samsung Odyssey OLED G6 risiede però nella frequenza di aggiornamento che arriva a ben 500 hertz, abbinato a un tempo di risposta di 0,03 ms GtG; a questo si aggiungono tutte le ottimizzazioni targate Samsung e pieno supporto per le tecnologie di sincronizzazione AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-Sync.

A chiudere la dotazione, un corposo pannello I/O con HDMI 2.1 e porte USB, senza dimenticare tutte le certificazioni del caso, Pantone e VESA DisplayHDR True Black 500 in primis.

Scheda tecnica Samsung Odyssey OLED G6

Dimensioni display 27″

Tipologia di pannello OLED

Risoluzione 2.560×1.440 pixel

Frequenza di aggiornamento 500 Hz

Tempo di risposta 0,03 ms GTG

Adaptive Sync compatibile NVIDIA G-Sync e AMD Freesync

Luminosità tipica 300 cd/m2, picco 1.000 nit

Contrasto 1.000.000:1

Angoli di visione 178°/178°

Copertura DCI-P3 99%

VESA DisplayHDR True Black 500

HDR10

Eye Saver, Flicker Free

Core Sync, Super Arena Gaming UX, UL Glare Free

Porte: 1x DisplayPort 1.4 HDCP 2.2 2x HDMI 2.1 HDCP 2.2 Jack audio 1x USB-A 3.2 Gen1 Downstream 1x USB-B Upstream

Stand regolabile altezza 120 mm Pivot +-92° inclinazione +25° ~ -2° rotazione +30° ~ -30°

VESA 100 x 100

Consumo: 140 watt

Samsung Odyssey G7: nuovo formato per supportare al meglio i gamer

Come anticipato in apertura, anche la linea Odyssey G7 si allarga con due ulteriori modelli, uno da 37 e uno da 40 pollici; la “novità” di queste soluzioni risiede nella tipologia di pannello, infatti Samsung opta per la tecnologia VA con display curvi 1000R abbinati anche in questo caso a frequenze di aggiornamento abbastanza elevate (ma lontane dal velocissimo G6).

Partiamo dal modello, Samsung Odyssey G7 da 37 pollici, dotato di pannello VA con risoluzione 4K e un refresh che arriva a 165 hertz; anche qui, state attenti a quale GPU ci abbinate perché per arrivare a sfruttare tale frequenza a 2160P è necessaria una scheda grafica di livello che possa “produrre” un frame-rate così elevato a tale risoluzione.

Una considerazione simile può essere fatta anche per il fratello maggiore Samsung Odyssey G7 40” che, con una diagonale da 40 pollici, abbinata a una risoluzione Wide Ultra HD (ovvero 5.120×2.160 pixel) non è un monitor che può essere accoppiato a qualsiasi PC (almeno per trarne beneficio). In questo caso la frequenza di aggiornamento arriva a 180 hertz, sempre con un tempo di risposta GtG 1 ms, certificazione VESA DisplayHDR 600 e supporto AMD FreeSync Premium Pro per un gameplay sempre fluido e senza artefatti.

In chiusura segnaliamo anche che i modelli Samsung Odyssey G7 supportano l’Auto Source Switch+ per la gestione avanzata dei dispositivi collegati, ma anche le tecnologie CoreSync e CoreLightning+ per migliorare la resa dell’immagine.

Disponibilità e prezzi dei nuovi monitor gaming Samsung Odyssey

I nuovi monitor Samsung della serie Odyssey sono già disponibili sul sito ufficiale Samsung, presto anche in Italia e presso i maggiori rivenditori e partner dell’azienda. A seguire i prezzi e link dei singoli modelli, mentre vi segnaliamo subito che Samsung Odyssey OLED G6 si può ordinare anche su Amazon Italia a 1.099 euro (disponibilità settembre).