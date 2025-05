Samsung conferma la propria leadership nel mercato dei monitor da gaming e annuncia ufficialmente il fiammante Odyssey OLED G6, ovvero il primo display OLED al mondo pensato e ottimizzato per giocare capace di una frequenza di aggiornamento di ben 500 hertz. Si tratta di un traguardo molto importante, non solo per il livello prestazionale raggiunto, ma anche e soprattutto se guardiamo alle migliori offerte dei competitor (nonché della stessa Samsung) che, anche sui modelli top di gamma, attualmente non superano i 240 hertz.

Prima di vedere insieme tutti i dettagli, compreso il prezzo che anticipiamo non è alla portata di tutti, riportiamo la dichiarazione di Hoon Chung, Executive Vice President of Visual Display (VD) Business di Samsung Electronics, decisamente entusiasta per il nuovo lancio:

Samsung continua a guidare l’industria dei monitor di gioco con innovazioni rivoluzionarie che ridefiniscono l’esperienza in gaming. Con Odyssey OLED G6, il primo monitor di gioco OLED a 500 Hz al mondo, stiamo spingendo le prestazioni di gioco, la qualità visiva e l’immersione a livelli completamente nuovi, offrendo la prossima evoluzione della tecnologia di visualizzazione per i giocatori di tutto il mondo.

Samsung Odyssey OLED G6 è velocissimo, ma anche la qualità non scherza

Samsung Odyssey OLED G6 è un vero top di gamma, un monitor che non guarda a compromessi e che cerca i favori dell’utenza enthusiast e dei professionisti del gaming competitivo, ovvero gli unici che possono realmente apprezzare quello che può offrire questo display.

Per l’occasione Samsung opta per un pannello OLED con una diagonale da 27 pollici e risoluzione Quad-HD, un ottimo compromesso anche se guardiamo alla densità e alle risorse richieste alla scheda grafica. Questo aspetto, che molti omettono, è invece fondamentale per tirare fuori il meglio da un monitor come Odyssey OLED G6 che, allo stesso tempo, vi richiede una GPU capace di renderizzare almeno 500 FPS a 1440P in un particolare gioco.

Detto questo, che non è una caratteristica da poco, non sorprende quindi che il monitor Samsung supporti sia AMD FreeSync Premium Pro che NVIDIA G-Sync, tecnologie fondamentali soprattutto se vogliamo “tarare” al meglio un sistema con Odyssey OLED G6. Tornando al pannello, oltre al refresh a 500 hertz, la tecnologia QD-OLED aiuta molto anche riguardo il tempo di risposta GtG, collocandosi a 0,03 ms (in piena specifica con gli OLED più rapidi).

Oltre alle prestazioni, inutile dire che la tecnologia OLED di Samsung garantisce anche una resa dell’immagine impeccabile per colori e contrasto; il display offre certificazioni Pantone, VESA DisplayHDR True Black 500 e garantisce una luminosità di picco di 1.000 nit (dati Samsung). A bordo non mancano poi tecnologie proprietarie Samsung come Glare Free (per ridurre i riflessi) e OLED Safeguard+ che protegge il pannello aiutando a prevenire il burn-in.

Caratteristiche tecniche Samsung Odyssey OLED G6

Dimensioni display 27″

Tipologia di pannello OLED

Risoluzione 2.560×1.440 pixel

Frequenza di aggiornamento 500 Hz

Tempo di risposta 0,03 ms GTG

Adaptive Sync compatibile NVIDIA G-Sync e AMD Freesync

Luminosità tipica 300 cd/m2, picco 1.000 nit

Contrasto 1.000.000:1

Angoli di visione 178°/178°

Copertura DCI-P3 99%

VESA DisplayHDR True Black 500

HDR10

Eye Saver, Flicker Free

Core Sync, Super Arena Gaming UX, UL Glare Free

Porte: 1x DisplayPort 1.4 HDCP 2.2 2x HDMI 2.1 HDCP 2.2 Jack audio 1x USB-A 3.2 Gen1 Downstream 1x USB-B Upstream

Stand regolabile altezza 120 mm Pivot +-92° inclinazione +25° ~ -2° rotazione +30° ~ -30°

VESA 100 x 100

Consumo: 140 watt

Disponibilità e prezzo del Samsung Odyssey OLED G6

Al momento Samsung non ha comunicato dettagli riguardo prezzo e disponibilità del nuovo monitor Samsung Odyssey OLED G6. Dalle prime informazioni a disposizione, pare che Odyssey OLED G6 sarà commercializzato prima nel continente asiatico (come al solito) per poi giungere sul mercato occidentale ed europeo. Facendo qualche ricerca online però, abbiamo scovato Samsung Odyssey OLED G6 sul sito ufficiale Samsung Singapore a un prezzo di listino di 1.688 dollari con tanto di offerta lancio.

Pensiamo quindi che in Europa il nuovo OLED da 500 hertz costerà almeno 1.300 euro, a meno di sorprese dove ci ritroveremo un cambio 1:1. Nell’attesa comunque terremo monitorata la situazione e vi aggiorneremo non appena ci saranno novità su costi ed effettiva disponibilità per l’acquisto.