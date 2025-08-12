La scorsa settimana AMD ha presentato la Radeon RX 9060 8 GB, ovvero il modello più economico della serie di schede video Radeon 9000 basata su architettura GPU RDNA 4. Come da copione, l’ultima arrivata in casa AMD dovrebbe competere con l’offerta più economica del competitor NVIDIA, ovvero la GeForce RTX 5050 8 GB con GPU Blackwell annunciata invece a fine giugno.

Oltre a battagliare per la fascia di prezzo, queste due schede grafiche hanno un’altra cosa in comune, ovvero non vogliono essere “pubblicizzate” dalle aziende produttrici nel segmento consumer dei PC “fai da te”, cercando di relegarle esclusivamente agli OEM e agli assemblatori (almeno così sarebbero i piani).

Per questo motivo non avete visto in giro molte recensioni e test di questi due modelli, compresi i nostri; il tempo però in questi casi è l’unico nostro alleato e con i primi lotti spediti da AMD e partner arrivano in contemporanea le recensioni, come nel caso della Radeon RX 9060 8 GB “liscia”.

AMD Radeon RX 9060 8 GB: molto buona per la fascia entry-level

Dopo i risultati molto positivi delle Radeon RX 9070 ed RX 9060 XT 16 GB, c’era molta attesa per la piccola di casa AMD che, con un prezzo di partenza di 249 dollari, si allinea a NVIDIA GeForce RTX 5050 al centesimo. Detto questo, vi assicuriamo che cercheremo di procurarci dei sample per dei test mirati, ma nel frattempo la prima recensione della Radeon RX 9060 8 GB è stata pubblicata dal canale youtube Technosaurus, possiamo dire con risultati davvero niente male.

Aspettando di provare in prima persona sia Radeon RX 9060 che GeForce RTX 5050, con la nostra piattaforma e suite di test, i risultati venuti fuori sono a dir poco positivi per la GPU AMD che, nei benchmark (in Full-HD) in questione, riesce a battere la GeForce RTX 5050 di un buon 20%.

Sempre con le stesse impostazioni, ovvero 1080P maxato, la Radeon RX 9060 8 GB risulta il 6% più lenta della variante Radeon RX 9060 XT 8 GB e appena il 2% rispetto a una GeForce RTX 5060 8 GB, questo sempre con un prezzo molto competitivo che, anche in Europa e Italia, non dovrebbe superare i 260-270 euro (vedremo, perché arriverà di sicuro al dettaglio).

Di primo acchito un debutto niente male per la Radeon RX 9060 8 GB, una scheda video che, inutile dirlo, non guarda al ray-tracing, ma a un raster con frame-rate medio; un eventuale vantaggio della controproposta NVIDIA nei titoli ray-tracing quindi lascerebbe il tempo che trova, ma per questo vi rimandiamo a test più approfonditi.

Scheda tecnica AMD Radeon RX 9060 8 GB