Dopo l’annuncio nel mese di marzo e una prima fase di test avviata a maggio sui dispositivi mobili, Microsoft porta ufficialmente Gaming Copilot anche su Windows 11, più precisamente all’interno della Game Bar, confermando un’espansione progressiva del suo ecosistema IA anche in ambito gaming; la novità, attualmente riservata agli utenti del programma Xbox Insider, rappresenta un ulteriore passo verso quella che sembra essere la visione futura dell’azienda di Redmond, un’esperienza videoludica sempre più intelligente, assistita e personalizzata.

Gaming Copilot sbarca su Windows 11

Come spesso accade con le innovazioni legate all’intelligenza artificiale, anche in questo caso Microsoft ha voluto sottolineare l’aspetto proattivo e contestuale del suo assistente; Gaming Copilot, questo il nuovo nome della funzione, sarà integrato direttamente come widget nella Game Bar di Windows 11, e sarà in grado di riconoscere automaticamente il gioco in esecuzione, offrendo suggerimenti, informazioni, strategie e risposte a eventuali domande dell’utente.

Ma la vera peculiarità, che distingue Gaming Copilot dalle soluzioni IA più generiche, è la capacità di catturare automaticamente screenshot del gameplay per rispondere alle domande poste dal giocatore; in pratica, l’utente potrà chiedere Cosa sto guardando? mentre affronta un boss o si trova in un’area poco chiara, e Copilot analizzerà l’immagine in tempo reale per fornire risposte pertinenti, potenzialmente includendo anche suggerimenti su come procedere e su quali strategie adottare.

Per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso, Microsoft ha integrato anche una modalità vocale che permette di interagire con Copilot senza uscire dal gioco, evitando la classica combinazione Alt + Tab; l’obbiettivo, come dichiarato da Taylor O’Malley (Principal Program Manager di Xbox), è quello di offrire un assistente realmente al servizio del giocatore, capace di adattarsi al contesto e di intervenire in modo non invasivo.

Oltre all’assistenza contestuale, Copilot consentirà di accedere rapidamente a informazioni sulla propria cronologia di gioco, obbiettivi raggiunti o ancora da completare, ma sarà anche in grado di suggerire scelte tattiche, ad esempio consigliando il personaggio più adatto da usare in base alla composizione del team.

Microsoft sta dunque costruendo, passo dopo passo, una figura di coach digitale, che accompagna i videogiocatori non solo durante il gameplay attivo, ma anche nella composizione dei meccanismi di gioco, nell’ottimizzazione delle strategie e nella fruizione più completa del titolo.

Come spesso accade nelle prime fasi di rollout, questa anteprima di Gaming Copilot è disponibile esclusivamente in lingua inglese e soltanto in alcune regioni selezionate, tra cui Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Singapore; gli utenti europei, per il momento, dovranno pazientare ancora un po’ dato che Microsoft non ha fornito tempistiche precise per il rilascio nei principali mercati del Vecchio Continente.

Ciò non toglie che questa integrazione rappresenti un tassello importante della più ampia strategia IA di Microsoft, che ormai investe in tutti i livelli dell’esperienza digitale, dal lavoro alla produttività, fino all’intrattenimento videoludico, sempre con l’obbiettivo di mettere l’intelligenza artificiale al servizio dell’utente.