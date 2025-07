Microsoft continua a spingere forte sull’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno di Windows e, come spesso accade, lo fa partendo dagli utenti più curiosi e intraprendenti, i Windows Insider. Nelle ultime ore infatti, il team di Microsoft Copilot ha annunciato l’inizio della distribuzione di un importante aggiornamento per l’app Copilot su Windows, che introduce alcune funzionalità inedite destinate a trasformare l’esperienza di interazione con il sistema operativo e con i propri contenuti.

La novità principale si chiama Vision Desktop Share e punta a rendere Copilot ancora più proattivo e contestuale nell’assistenza quotidiana.

Copilot diventa un assistente visivo con l’ultimo aggiornamento

A partire dalla versione 1.25071.125 dell’app, Copilot potrà infatti vedere ciò che l’utente sta visualizzando sullo schermo e offrire suggerimenti e supporto in tempo reale. Nello specifico, grazie alla nuova funzione Condivisione Desktop è possibile condividere l’intero desktop o una singola finestra di un’app nel browser, si può consentire a Copilot di analizzare i contenuti visualizzati e commentarli in tempo reale, ma è anche possibile ricevere spiegazioni, indicazioni e consigli pratici direttamente su ciò che si sta facendo.

Tanto per fare un esempio concreto, sarà possibile chiedere a Copilot di aiutare a perfezionare un progetto creativo mentre lo si modifica, offrire suggerimenti per migliorare un curriculum in fase di stesura, oppure fornire istruzioni dettagliate su come procedere in un gioco o in un’applicazione sconosciuta.

L’attivazione è piuttosto immediata, basta cliccare sull’icona degli occhiali nel compositore di Copilot, selezionare la finestra o il desktop da condividere e iniziare a interagire; per interrompere la condivisione è sufficiente premere Stop o X.

Come sempre, Microsoft sottolinea che la funzione verrà distribuita gradualmente, e sarà inizialmente disponibile per gli Insider nei mercati in cui Windows Vision è attivo.

Oltre alla condivisione del desktop, questo aggiornamento introduce un’altra possibilità che rende Copilot ancora più versatile, ovvero l‘attivazione di Vision durante una conversazione vocale.

In sostanza, mentre si interagisce con Copilot usando la voce, si potrà cliccare sull’icona degli occhiali per condividere lo schermo e fornire un contesto visivo aggiuntivo; una modalità pensata soprattutto per quegli scenari in cui la sola voce non è sufficiente a spiegare su cosa si stia lavorando.

Si tratta di un passo importante per trasformare Copilot da semplice chatbot a vero e proprio assistente multimodale, capace di combinare input vocali, testuali e visivi in un’unica esperienza.

Come di consueto Microsoft ha deciso di optare per un rilascio graduale, l’aggiornamento è in fase di distribuzione su tutti i canali insider tramite lo store dell’azienda, ma non tutti riceveranno subito le nuove funzionalità visto che la società ha confermato che il processo sarà progressivo per garantire la massima stabilità; gli Insider che vogliono verificare la disponibilità possono controllare la versione dell’app Copilot installata (deve essere almeno la 1.25071.125).

L’obbiettivo dichiarato è quello di raccogliere feedback preziosi e perfezionare ulteriormente l’esperienza, prima di avviare una distribuzione più ampia al pubblico generale.

Con questa evoluzione Copilot si prepara a diventare sempre più integrato nel flusso di lavoro quotidiano degli utenti Windows, la capacità di vedere lo schermo e fornire un’assistenza personalizzata potrebbe aprire la strada a scenari d’uso finora difficili da immaginare, dalla formazione interattiva al supporto tecnico, passando per la produttività creativa.