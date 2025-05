Microsoft è pronta a rivoluzionare nuovamente il modo in cui interagiamo con il nostro PC grazie a un’ondata di novità profondamente integrate in Windows 11 e pensate, com’è ormai consuetudine, per sfruttare appieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale on device.

Le funzionalità annunciate, alcune delle quali già in distribuzione per gli utenti Windows Insider, rappresentano un ulteriore passo nella visione di Microsoft, ovvero offrire esperienze più intuitive, accessibili e utili, senza rinunciare a prestazioni, sicurezza e privacy.

L’era dei PC Copilot+: più veloci, più smart, più affidabili

Al centro di questo rinnovamento ci sono ovviamente i nuovi PC Copilot+, dispositivi progettati per integrare nativamente la potenza dell’intelligenza artificiale grazie a chip con NPU dedicate, a partire dagli Snapdragon Serie X; è qui che prendono vita le esperienze più avanzate, pensate per aiutare gli utenti a fare di più con meno fatica, senza dover uscire dal proprio flusso di lavoro.

Basta chiedere all’agente IA e il sistema agisce sulle Impostazioni

Una delle prime funzionalità degne di nota è l’introduzione di un agente IA nelle Impostazioni di Windows 11, capace di comprendere le richieste espresse con un linguaggio naturale e di eseguire automaticamente modifiche, o offrire assistenza mirata.

Per esempio si potrà digitare “il puntatore del mouse è troppo piccolo” o “come attivare il controllo vocale” per ricevere istruzioni in merito, o lasciare che il sistema agisca in autonomia. La funzione sarà disponibile inizialmente per gli Insider con PC Copilot+ basati su Snapdragon e successivamente per chi utilizza processori AMD e Intel, con supporto iniziale solo per la lingua inglese.

Click to Do si arricchisce

La funzione Click to Do, già nota per la sua capacità di offrire azioni rapide e immagini a schermo, si amplia con una serie di nuove scorciatoie; si potrà creare un elenco puntato da un testo selezionato, avviare letture vocali con Reading Coach, oppure attivare Immersive Reader per migliorare l’esperienza di lettura.

Non manca ovviamente l’integrazione con l’ecosistema Microsoft, si potranno pianificare riunioni in Teams, inviare messaggi, trasformare tabelle per Excel o creare bozze in Word grazie alla potenza di Microsoft 365 Copilot, tutto senza cambiare contesto.

Le scorciatoie saranno accessibili tramite tasto Windows + Q, dal menu Start, o con strumenti hardware come la penna o il touchscreen.

Nuove funzionalità creative per Foto, Paint e Strumento di cattura

Anche il comparto creativo riceve una spinta decisa, l’app Foto si arricchisce con Relight, uno strumento che permette di modificare dinamicamente l’illuminazione di un’immagine scegliendo fino a tre fonti luminose, colori e intensità; un modo semplice per correggere la luce o aggiungere un tocco artistico, disponibile al momento solo su PC Copilot+ Snapdragon.

L’app Paint invece introduce due novità fondamentali: da un lato il Generatore di adesivi che crea sticker personalizzati partendo da un testo, e dall’altro la Selezione oggetto, che grazie all’intelligenza artificiale individua automaticamente le aree disegnate per facilitarne la modifica, lo spostamento o l’applicazione di effetti.

Infine, lo Strumento di cattura si arricchisce di un’opzione chiamata Screenshot perfetto, che seleziona automaticamente l’area più rilevante dello schermo evitando ritagli manuali; a questa si aggiungono l’estrazione di testo da immagini e il selettore colore, per ottenere valori cromatici precisi direttamente da qualsiasi punto dello schermo.

Narratore si potenzia

Sul fronte dell’accessibilità Microsoft continua a dimostrare un impegno concreto, dopo aver introdotto i comandi flessibili per Voice Access, ora è il turno del Narratore, che potrà offrire descrizioni dettagliate delle immagini complete di informazioni su oggetti, persone, colori e testo, rappresentando un valido ausilio per gli utenti non vedenti e ipovedenti.

Nuove esperienze Windows 11 in arrivo: Esplora file, Blocco note, Start e Copilot

Ma non è finita qui, nelle prossime settimane per gli utenti Windows Insider arriveranno diverse nuove funzionalità; tra queste segnaliamo:

menù Start migliorato, con una nuova organizzazione per categorie e l’introduzione di Phone Companion, per accedere rapidamente al proprio smartphone Android o iOS

azioni IA in Esplora file , simili a Click to Do per agire su immagini e documenti direttamente con un click destro del mouse

, simili a Click to Do per agire su immagini e documenti direttamente con un click destro del mouse un Blocco note evoluto con generazione automatica del testo, riepiloghi, supporto Markdown e formattazione leggera (grassetto, corsivo, elenchi, intestazioni)

con generazione automatica del testo, riepiloghi, supporto Markdown e formattazione leggera (grassetto, corsivo, elenchi, intestazioni) Copilot Vision che permette di condividere finestre con Copilot per ricevere feedback, analisi o risposte vocali in tempo reale

che permette di condividere finestre con Copilot per ricevere feedback, analisi o risposte vocali in tempo reale nuove modalità di attivazione per il chatbot di Microsoft, incluso il comando “Ehi Copilot” o la pressione prolungata del tasto dedicato

NPU e app di terze parti

Ultimo ma non meno importante, Microsoft sta lavorando a stretto contatto con gli ISV (Independent Software Vendor) per consentire anche alle applicazioni di terze parti di sfruttare la potenza delle NPU integrate; un esempio? L’app Moises Live di Music.AI pensata per l’elaborazione e la separazione dell’audio in tempo reale.

Le novità appena elencate rappresentano solo l’inizio di un percorso più ampio, Microsoft sta chiaramente puntando verso un futuro in cui l’esperienza Windows sarà sempre più personalizzata, fluida e contestuale, grazie a un’intelligenza artificiale che agisce silenziosamente in background, adattandosi alle esigenze dell’utilizzatore.

La maggior parte degli utenti dovrà pazientare ancora un po’ per la disponibilità generale, ma chi partecipa al programma Insider può già iniziare a scoprire e testare il futuro di Windows 11 e Copilot+.